Horoscop Berbec – 23 iunie 2026:

Ești tentat să te exprimi cu asprime, să refuzi dialogul sau să întârzii intenționat un răspuns, în special în relația de cuplu.

Horoscop Taur – 23 iunie 2026:

Pot să apară complicații surprinzător de mari în relațiile cu cei din mediul de la serviciu, din motive pe care le credeai uitate.

Horoscop Gemeni – 23 iunie 2026:

Apare o încăpățânare greu de înțeles chiar și în discuțiile de zi cu zi, cu persoanele apropiate. Nici nu-ți stă bine să fii morocănos, nici nu-ți folosește la nimic.

Horoscop Rac – 23 iunie 2026:

Comunicarea cu cei din familie poate avea de suferit din diverse motive. Cele mai multe au legătură cu dorința fiecăruia de a nu se mai simți împovărat de responsabilități.

Horoscop Leu – 23 iunie 2026:

Relațiile cu cei din anturajul apropiat pot deveni mai complicate, pe fondul unor neînțelegeri pe care nimeni nu vrea să le clarifice.

Horoscop Fecioară – 23 iunie 2026:

Îți găsești tot felul de scuze pentru refuzul de a dialoga cu persoanele apropiate, mai ales cu cei cu care ai ceva de împărțit.

Horoscop Balanță – 23 iunie 2026:

Dialogurile cu partenerii importanți se pot transforma în dispute inutile din cauza unor tensiuni acumulate. Există soluții, dar cheia este răbdarea.

Horoscop Scorpion – 23 iunie 2026:

Este o zi care îți poate da dureri de cap serioase, în special la muncă, unde relațiile pot fi afectate destul de mult din cauza tonului și exprimărilor dure.

Horoscop Săgetător – 23 iunie 2026:

O indispoziție poate deveni motivul unor neînțelegeri dureroase cu cei dragi, pentru că orice conflict, oricât de mic, se va amplifica imediat.

Horoscop Capricorn – 23 iunie 2026:

Este bine să pornești astăzi de la intenția clară de a proteja armonia din relațiile cu cei din familie. În felul acesta, vei ști ce să faci și când să renunți.

Horoscop Vărsător – 23 iunie 2026:

Deplasările se pot dovedi mai stresante decât te aștepți, inclusiv cele obișnuite. Este important să-ți alegi cu grijă cuvintele și să fii atent la ton.

Horoscop Pești – 23 iunie 2026:

Există riscul să creezi situații tensionate fără un motiv serios și să lași impresia că nu prea te interesează soarta relațiilor cu acele persoane.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nici jurnaliștii, nici specialiștii, nici analiștii din platourile tv nu prevedeau mișcările de forță din politica românească! Iar ultima e cea mai cea! Răsturnare de situație, ce tocmai a făcut Alina Gorghiu în urmă cu câteva minute
Viva.ro
Nici jurnaliștii, nici specialiștii, nici analiștii din platourile tv nu prevedeau mișcările de forță din politica românească! Iar ultima e cea mai cea! Răsturnare de situație, ce tocmai a făcut Alina Gorghiu în urmă cu câteva minute
Detalii neștiute din trecutul Oliviei Diana Morar, nominalizată pentru funcția de vicepremier în Guvernul Veștea. Ce legătură are cu Nicușor Dan și ce s-a aflat acum despre averea ei impresionantă
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul Oliviei Diana Morar, nominalizată pentru funcția de vicepremier în Guvernul Veștea. Ce legătură are cu Nicușor Dan și ce s-a aflat acum despre averea ei impresionantă
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
GSP.RO
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.RO
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Libertateapentrufemei.ro
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

LIVE TEXT Guvernul Veștea a intrat la votul final în Parlament / Lider PSD: „Avem 240 de voturi”
BREAKING NEWS LiveText
Politică 21:44
LIVE TEXT Guvernul Veștea a intrat la votul final în Parlament / Lider PSD: „Avem 240 de voturi”
Marian Neacșu spune că nu îl deranjează susținerea AUR: „Trebuie să avem un guvern”
Politică 21:09
Marian Neacșu spune că nu îl deranjează susținerea AUR: „Trebuie să avem un guvern”
Parteneri
Țara preferată de mii de români pentru vacanța de vară, lovită de scumpiri. Cât au crescut prețurile
Adevarul.ro
Țara preferată de mii de români pentru vacanța de vară, lovită de scumpiri. Cât au crescut prețurile
Fotbalistul care a debutat la 17 ani la FCSB face mărturii șocante: ”Din cauza drogurilor și a cluburilor de noapte mi-am pierdut cariera”
Fanatik.ro
Fotbalistul care a debutat la 17 ani la FCSB face mărturii șocante: ”Din cauza drogurilor și a cluburilor de noapte mi-am pierdut cariera”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Gata! Nu mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! După o perioadă presărată cu multe certuri, Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au făcut pasul care a stârnit valuri de reacții
Viva.ro
Gata! Nu mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! După o perioadă presărată cu multe certuri, Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au făcut pasul care a stârnit valuri de reacții

Monden

Alina Sorescu, despre deciziile care i-au schimbat viața „Am început să îmi regăsesc bucuria”
Exclusiv
Stiri Mondene 19:00
Alina Sorescu, despre deciziile care i-au schimbat viața „Am început să îmi regăsesc bucuria”
Ce face Andrei Ciocîrlan la trei ani după ce a participat la Vocea României: „Viața mea arată așa cum visam”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:33
Ce face Andrei Ciocîrlan la trei ani după ce a participat la Vocea României: „Viața mea arată așa cum visam”
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
32 de şoferi prinşi de e-SIGUR au minţit că soţia era la volan. Acum, riscă închisoarea
ObservatorNews.ro
32 de şoferi prinşi de e-SIGUR au minţit că soţia era la volan. Acum, riscă închisoarea
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Parteneri
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
GSP.ro
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax.ro
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Furtună puternică în Sibiu. Ploaia a acoperit orașul, iar temperatura a scăzut brusc
Redactia.ro
Furtună puternică în Sibiu. Ploaia a acoperit orașul, iar temperatura a scăzut brusc
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion
KanalD.ro
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion

Politic

LIVE TEXT Guvernul Veștea a intrat la votul final în Parlament / Lider PSD: „Avem 240 de voturi”
BREAKING NEWS LiveText
Politică 21:44
LIVE TEXT Guvernul Veștea a intrat la votul final în Parlament / Lider PSD: „Avem 240 de voturi”
Marian Neacșu spune că nu îl deranjează susținerea AUR: „Trebuie să avem un guvern”
Politică 21:09
Marian Neacșu spune că nu îl deranjează susținerea AUR: „Trebuie să avem un guvern”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Edi Iordănescu a răspuns la oferta grecilor de la Levadiakos. Exclusiv
Fanatik.ro
Edi Iordănescu a răspuns la oferta grecilor de la Levadiakos. Exclusiv
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi
Spotmedia.ro
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi