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Lista puciștilor vizați de excluderea din PNL

Un număr de 18 parlamentari și lideri locali urmează să fie excluși marți din PNL, după ce au susținut Guvernul Veștea care, luni seară, a picat la votul din Parlament. Decizia ar urma să fie luată în cadrul unei ședințe a noii conduceri a partidului, stabilită în urma congresului extraordinar desfășurat duminică.

Pe lista parlamentarilor care ar urma să fie excluși din PNL se află:

Cătălin Predoiu Monica Anisie Sorin Câmpeanu Nicoleta Pauliuc Mihai Veștea Andrei Baciu Lucian Bode Alina Gorghiu Ion Iordache Aneta Matei Mititelu Eduard Pandea Ciprian Prișcă Răzvan Rusu Sebastian Ionuț Stroe George Scarlat

Pe lângă parlamentari, conducerea PNL ar urma să excludă și mai mulți lideri locali, printre care Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, și Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. Conform acelorași surse, ultimul nume de pe lista excluderilor este cel al europarlamentarului Rareș Bogdan.

Noi șefi de organizații județene, desemnați după excluderi

În cadrul ședinței de marți este așteptată și desemnarea unor noi lideri ai organizațiilor județene conduse până acum de cei care vor fi excluși din partid.

Noua conducere liberală ar urma astfel să stabilească atât sancțiunile, cât și măsurile organizatorice necesare pentru reorganizarea filialelor afectate.

Primul mesaj al lui Ilie Bolojan după ce Guvernul Veștea a picat în Parlament: „Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele”

După votul din Parlament, Ilie Bolojan a scris pe Facebook că România nu își mai permite să rămână fără un Executiv cu puteri depline. „România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice”, a transmis liderul PNL.

Bolojan a spus că viitorul guvern trebuie construit pe transparență, reguli clare și respectarea principiilor democratice. Mesajul vine după una dintre cele mai tensionate săptămâni din interiorul PNL, în care conducerea partidului s-a opus cabinetului propus de Adrian Veștea și a anunțat că liberalii care vor susține guvernul în Parlament riscă excluderea din partid.

În mesajul publicat după eșecul Guvernului Veștea, Bolojan a folosit o formulare dură la adresa modului în care s-a ajuns la această criză politică. „Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista”, a scris Ilie Bolojan.

PNL insistă cu varianta unui guvern minoritar

Ilie Bolojan spune că Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar. Potrivit liderului PNL, acest guvern ar trebui să funcționeze pe baza unui pact național, care să stabilească prioritățile României pentru următoarele șase luni.

Bolojan a transmis că PNL este pregătit să contribuie la găsirea unei soluții, dar numai dacă aceasta este „corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României”.

După respingerea Guvernului Veștea, procedura constituțională spune că președintele trebuie să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, după consultări cu partidele parlamentare.

Criza politică se întoarce la Cotroceni

Votul de luni seară a arătat că Adrian Veștea nu a reușit să adune majoritatea necesară pentru a forma guvernul. În acest moment, soluția politică depinde de o nouă rundă de consultări și de capacitatea partidelor de a strânge 233 de voturi pentru un nou cabinet. PNL mizează pe varianta unui guvern minoritar, susținut printr-un acord politic pe termen scurt. PSD a transmis însă, înaintea votului, că nu va susține un guvern minoritar condus de PNL și că își poate asuma guvernarea doar dacă va fi chemat oficial de președinte.

România rămâne astfel în criză politică, iar următoarea nominalizare pentru funcția de premier devine decisivă pentru formarea unui Executiv cu puteri depline.

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