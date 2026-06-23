Cine credeți că va fi desemnat prim-ministru al României?

Loading ... Loading ...

Lista puciștilor vizați de excluderea din PNL

Un număr de 18 parlamentari și lideri locali urmează să fie excluși marți din PNL, după ce au susținut Guvernul Veștea care, luni seară, a picat la votul din Parlament. Decizia ar urma să fie luată în cadrul unei ședințe a noii conduceri a partidului, stabilită în urma congresului extraordinar desfășurat duminică.

Pe lista parlamentarilor care ar urma să fie excluși din PNL se află:

  1. Cătălin Predoiu
  2. Monica Anisie
  3. Sorin Câmpeanu
  4. Nicoleta Pauliuc
  5. Mihai Veștea
  6. Andrei Baciu
  7. Lucian Bode
  8. Alina Gorghiu
  9. Ion Iordache
  10. Aneta Matei
  11. Mititelu Eduard
  12. Pandea Ciprian
  13. Prișcă Răzvan
  14. Rusu Sebastian
  15. Ionuț Stroe
  16. George Scarlat

Pe lângă parlamentari, conducerea PNL ar urma să excludă și mai mulți lideri locali, printre care Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, și Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. Conform acelorași surse, ultimul nume de pe lista excluderilor este cel al europarlamentarului Rareș Bogdan.

Noi șefi de organizații județene, desemnați după excluderi

În cadrul ședinței de marți este așteptată și desemnarea unor noi lideri ai organizațiilor județene conduse până acum de cei care vor fi excluși din partid.

Noua conducere liberală ar urma astfel să stabilească atât sancțiunile, cât și măsurile organizatorice necesare pentru reorganizarea filialelor afectate.

Primul mesaj al lui Ilie Bolojan după ce Guvernul Veștea a picat în Parlament: „Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele”

După votul din Parlament, Ilie Bolojan a scris pe Facebook că România nu își mai permite să rămână fără un Executiv cu puteri depline. „România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice”, a transmis liderul PNL.

Bolojan a spus că viitorul guvern trebuie construit pe transparență, reguli clare și respectarea principiilor democratice. Mesajul vine după una dintre cele mai tensionate săptămâni din interiorul PNL, în care conducerea partidului s-a opus cabinetului propus de Adrian Veștea și a anunțat că liberalii care vor susține guvernul în Parlament riscă excluderea din partid.

În mesajul publicat după eșecul Guvernului Veștea, Bolojan a folosit o formulare dură la adresa modului în care s-a ajuns la această criză politică. „Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista”, a scris Ilie Bolojan.

PNL insistă cu varianta unui guvern minoritar

Ilie Bolojan spune că Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar. Potrivit liderului PNL, acest guvern ar trebui să funcționeze pe baza unui pact național, care să stabilească prioritățile României pentru următoarele șase luni.

Bolojan a transmis că PNL este pregătit să contribuie la găsirea unei soluții, dar numai dacă aceasta este „corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României”.

După respingerea Guvernului Veștea, procedura constituțională spune că președintele trebuie să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, după consultări cu partidele parlamentare.

Criza politică se întoarce la Cotroceni

Votul de luni seară a arătat că Adrian Veștea nu a reușit să adune majoritatea necesară pentru a forma guvernul. În acest moment, soluția politică depinde de o nouă rundă de consultări și de capacitatea partidelor de a strânge 233 de voturi pentru un nou cabinet. PNL mizează pe varianta unui guvern minoritar, susținut printr-un acord politic pe termen scurt. PSD a transmis însă, înaintea votului, că nu va susține un guvern minoritar condus de PNL și că își poate asuma guvernarea doar dacă va fi chemat oficial de președinte.

România rămâne astfel în criză politică, iar următoarea nominalizare pentru funcția de premier devine decisivă pentru formarea unui Executiv cu puteri depline.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
BREAKING după ce Guvernul Veștea a picat! Anunțul crucuai al nopții în politică! Ce s-a înâmplat la doar trei minute după numărătoarea voturilor
Viva.ro
BREAKING după ce Guvernul Veștea a picat! Anunțul crucuai al nopții în politică! Ce s-a înâmplat la doar trei minute după numărătoarea voturilor
Detalii neștiute din trecutul Oliviei Diana Morar, nominalizată pentru funcția de vicepremier în Guvernul Veștea. Ce legătură are cu Nicușor Dan și ce s-a aflat acum despre averea ei impresionantă
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul Oliviei Diana Morar, nominalizată pentru funcția de vicepremier în Guvernul Veștea. Ce legătură are cu Nicușor Dan și ce s-a aflat acum despre averea ei impresionantă
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
GSP.RO
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.RO
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Libertateapentrufemei.ro
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Ludovic Orban, mesaj către Nicușor Dan: „Nu mai comiteți încă o gafă, nu îl desemnați premier pe Grindeanu”
Politică 11:34
Ludovic Orban, mesaj către Nicușor Dan: „Nu mai comiteți încă o gafă, nu îl desemnați premier pe Grindeanu”
Cine sunt cei 18 liberali puciști care au susținut formula de Guvern Veștea-PSD-Nicușor Dan, eliminați marți pentru „trădare”
Politică 11:34
Cine sunt cei 18 liberali puciști care au susținut formula de Guvern Veștea-PSD-Nicușor Dan, eliminați marți pentru „trădare”
Parteneri
Modelul low-cost a ajuns și în cafenele: De ce prețul afișat pe panou a devenit o iluzie și cum sunt taxați clienții pentru fiecare ingredient
Adevarul.ro
Modelul low-cost a ajuns și în cafenele: De ce prețul afișat pe panou a devenit o iluzie și cum sunt taxați clienții pentru fiecare ingredient
Antena 1 și-a distrus din nou concurența! Câți români au urmărit la TV recordul doborât de Lionel Messi la Campionatul Mondial
Fanatik.ro
Antena 1 și-a distrus din nou concurența! Câți români au urmărit la TV recordul doborât de Lionel Messi la Campionatul Mondial
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Gata! Nu mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! După o perioadă presărată cu multe certuri, Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au făcut pasul care a stârnit valuri de reacții
Viva.ro
Gata! Nu mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! După o perioadă presărată cu multe certuri, Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au făcut pasul care a stârnit valuri de reacții

Monden

Gestul făcut de Irina Fodor de ziua soțului ei. Răzvan a împlinit 51 de ani. „Am în telefon zeci de notițe cu perlele lui”
Stiri Mondene 11:38
Gestul făcut de Irina Fodor de ziua soțului ei. Răzvan a împlinit 51 de ani. „Am în telefon zeci de notițe cu perlele lui”
Motivul pentru care soția lui Mihai Albu păstrează distanța față de Mikaela, fiica Iuliei Albu: „Nu sunt mama surogat”
Stiri Mondene 11:11
Motivul pentru care soția lui Mihai Albu păstrează distanța față de Mikaela, fiica Iuliei Albu: „Nu sunt mama surogat”
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Doi români, expulzaţi din Elveţia după o fraudă de peste 310.000 de euro. Cum au păcălit sistemul social
ObservatorNews.ro
Doi români, expulzaţi din Elveţia după o fraudă de peste 310.000 de euro. Cum au păcălit sistemul social
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Parteneri
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
GSP.ro
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
PROBLEMA care îngrijorează economia mondială. Chinezii nu mai fac cumpărături
Mediafax.ro
PROBLEMA care îngrijorează economia mondială. Chinezii nu mai fac cumpărături
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Redactia.ro
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion
KanalD.ro
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion

Politic

Nicușor Dan a chemat partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. Radu Mihaiu: „USR n-ar vota un guvern PSD, care să conțină PSD”
LiveText
Politică 11:53
Nicușor Dan a chemat partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. Radu Mihaiu: „USR n-ar vota un guvern PSD, care să conțină PSD”
Ludovic Orban, mesaj către Nicușor Dan: „Nu mai comiteți încă o gafă, nu îl desemnați premier pe Grindeanu”
Politică 11:34
Ludovic Orban, mesaj către Nicușor Dan: „Nu mai comiteți încă o gafă, nu îl desemnați premier pe Grindeanu”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Lovitură de teatru! Elias Charalambous, aproape de a-i lua locul unui român la o echipă de top din Grecia
Fanatik.ro
Lovitură de teatru! Elias Charalambous, aproape de a-i lua locul unui român la o echipă de top din Grecia
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi
Spotmedia.ro
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi