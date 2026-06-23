Răzvan și Irina Fodor sunt căsătoriți din 2010 și continuă să se iubească ca în prima zi. Cei doi formează unul dintre cele mai solide și admirate cupluri.

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„Am în telefon zeci de notițe cu perlele lui. Zeci. Uneori mă gândesc că, dacă le-aș aduna pe toate, ar ieși ori o carte de succes, ori un motiv serios de îngrijorare. Adevărul este că el este motorul hazului în casa noastră. Are talentul rar de a face oamenii să râdă fără să se străduiască prea tare și de a transforma cele mai banale situații în amintiri”, a scris Irina Fodor pentru soțul ei.

„Universul nostru mic ar fi mult mai puțin colorat fără tine, iubirea mea. Și mult mai puțin amuzant. Și sincer, observ că Diana te urmează. Altfel nu pot să îmi explic tortul ăsta de ziua ta. La mulți ani, iubirea mea! P.S. Pentru siguranța ta, notițele rămân în continuare arhivate. Deocamdată”, se mai arată în mesajul Irinei pentru Răzvan Fodor.

Diana Fodor susține Evaluarea Națională

Irina Fodor are emoții mari pentru fiica sa, care susține zilele astea Evaluarea Națională. Au început examenele, astfel că vedeta a transmis un mesaj.

„Mai stau un pic în mașină, să mi se dezmorțească genunchii, ca să pot să conduc înapoi, spre casă. Tocmai am lăsat-o pe Diana la școală, pentru că, în câteva minute, începe examenul.

Azi dă Evaluarea Națională și nu aș fi zis în veci că o să am asemenea emoții, dar uite că le am de câteva zile bune și acum au atins apogeul”, a scris prezentatoarea pe Instagram, în prima zi a examenului susținut de Diana.







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