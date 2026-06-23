Cum funcționa schema

Potrivit anchetatorilor, cei doi români se angajau temporar, apoi reclamau rapid un accident de muncă. În baza declarațiilor și a documentelor medicale, primeau indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă. Cel mai des declarau că au căzut pe scări și că s-au lovit. Apoi primeau concedii medicale și bani pentru perioada în care susțineau că nu mai pot munci.

Când medicii începeau să ceară investigații suplimentare sau refuzau să mai prelungească concediul medical, cei doi schimbau medicul. În acest fel, verificările porneau din nou, iar concediul medical putea fi prelungit. Procurorii elvețieni susțin că metoda a fost folosită între iulie 2021 și iunie 2025.

Bărbatul ar fi fost implicat în peste 120 de fraude

Bărbatul, în vârstă de 25 de ani, ar fi fost implicat în peste 120 de episoade de fraudă, potrivit anchetatorilor. Prejudiciul pus pe seama lui depășește 183.000 de franci elvețieni, adică aproape 200.000 de euro.

Anchetatorii spun că el folosea același tipar: se angaja prin firme de muncă temporară, declara un accident la scurt timp după începerea muncii, apoi cerea bani pe motiv că nu mai poate lucra.

Femeia ar fi produs un prejudiciu de peste 90.000 de euro

Partenera lui, în vârstă de 28 de ani, este acuzată că a produs un prejudiciu suplimentar de peste 85.000 de franci elvețieni, adică peste 90.000 de euro, prin fraudarea asigurărilor. Anchetatorii susțin că femeia ar fi avut și o altă metodă de fraudă. Ea ar fi comandat bunuri pe numele altor persoane, în valoare de peste 22.000 de franci elvețieni, adică aproape 24.000 de euro.

Potrivit anchetei, coletele erau luate apoi din cutiile poștale ale persoanelor pe numele cărora fuseseră făcute comenzile.

Cum au fost prinși cei doi români

Ancheta a început după o sesizare făcută de Suva, instituția elvețiană care se ocupă de asigurările pentru accidente. Potrivit procurorilor, Suva a folosit instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a observa modele suspecte. Sistemul ar fi identificat repetarea aceluiași tipar: angajare temporară, accident declarat rapid, concediu medical și schimbarea medicului atunci când apăreau întrebări.

Aceste analize au ajutat autoritățile să lege cazurile între ele și să vadă că nu era vorba despre accidente izolate, ci despre o schemă repetată.

Ce pedepse au primit cei doi români

Dosarul a fost judecat de Tribunalul Districtual din Wil, în Elveția. Procesul a avut loc printr-o procedură simplificată. Asta înseamnă că procurorii și inculpații au ajuns la un acord privind pedepsele, iar instanța a verificat dacă acordul este legal. Bărbatul a fost condamnat la trei ani de închisoare. Din această pedeapsă, zece luni trebuie executate efectiv, iar restul a fost suspendat sub supraveghere. Pentru că a petrecut deja o perioadă lungă în arest preventiv, autoritățile au decis expulzarea lui imediat după executarea părții din pedeapsă rămasă de executat.

Femeia a primit o condamnare de 20 de luni de închisoare, cu suspendare. Ea a stat deja peste șapte luni în arest preventiv și va rămâne în custodia autorităților până la expulzare.

Instanța a decis ca ambii români să fie expulzați din Elveția și să nu poată reveni timp de 12 ani. Cei doi trebuie să plătească prejudiciile provocate instituțiilor și companiilor afectate, precum și cheltuielile judiciare stabilite de instanță. Potrivit publicației elvețiene, cei doi urmează să fie trimiși în România în această săptămână.

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