Cod galben de caniculă marți, 23 iunie 2026

Marți, în intervalul orar 12.00 – 21.00, va intra în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat, în Crișana, Maramureș, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei, sudul Moldovei și în estul Munteniei. „Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30… 33 de grade Celsius”, potrivit ANM.

Ploi, grindină și vijelii în 28 de județe, marți

Tot marți, în intervalul 10.00 – 21.00, va fi valabil un cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și în zona montană.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50… 70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1… 4 cm). În intervale scurte de timp (1… 3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15… 25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40… 50 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Cod galben de temperaturi ridicate și furtuni miercuri, 24 iunie

Miercuri, în intervalul orar 12.00 – 21.00, va intra în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat, ce va viza Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei.

Conform meteorologilor, ANM, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30… 34 de grade Celsius.

Tot miercuri, în intervalul 12.00 – 21.00, va intra în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, local la munte.

„Local în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50… 70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1… 4 cm). În intervale scurte de timp (1… 3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15… 25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40… 50 l/mp”, au transmis specialiștii ANM.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse îndeosebi în sud-estul țării.

Informare de vreme călduroasă în toată țara, marți și miercuri

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, și o informare meteo de vreme călduroasă și disconfort termic, în intervalul 23 iunie, ora 10.00 – 24 iunie, ora 21.00.

Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade Celsius, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării. În perioada următoare, „vremea se va menține călduroasă în majoritatea regiunilor și disconfortul termic va fi ridicat”.

Vezi și: Prognoza meteo ANM în perioada 23 iunie-19 iulie 2026

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