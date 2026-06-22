Pentru a găsi cele mai spectaculoase itinerarii feroviare de pe continent, publicațiile internaționale au consultat mai mulți experți în turism. Spre mândria pasionaților de călătorii din regiune, ruta care leagă Ungaria de România, traversând Carpații, a fost inclusă pe lista selectă a celor mai fotogenice trasee europene.

Budapesta (Ungaria) – București (România) – tren de noapte, 17 ore

Ruta de noapte care leagă Budapesta de București, traversând întreaga regiune a Transilvaniei, a fost evidențiată pentru aerul său plin de aventură și peisajele rurale autentice.

Leah Marie Young, fondatoarea platformei Fearless Abroad, a descris călătoria sa cu trenul de noapte (sleeper train) ca fiind o experiență mistică și de neuitat, alimentată inițial de curiozitatea pentru legendele cu vampiri.

„Îmi amintesc și acum cum m-am trezit în vagonul de dormit și am privit pe fereastră în timp ce soarele răsărea peste Munții Carpați. Cerul avea o nuanță portocalie, cețoasă. Am putut zări o cruce uriașă cocoțată pe vârful unui munte înalt (n.red Crucea Caraiman) și un bărbat care conducea o căruță trasă de cai traversând câmpul. A fost de o frumusețe rară și a fost absolut la nivelul așteptărilor mele pentru ceea ce înseamnă Transilvania”, a povestit Young.

Întregul traseu feroviar, de la gara din Budapesta până la Gara de Nord din București, durează aproximativ 17 ore, fiind considerat o călătorie inițiatică prin inima Europei de Est.

Călătorie prin inima Balcanilor: Belgrad, Serbia – Bar, Muntenegru

Ruta dintre Belgrad și Bar este adesea descrisă drept una dintre cele mai spectaculoase din Europa. Katy Rockett, director regional la Explore Worldwide pentru America de Nord, a explicat: „Această călătorie impresionează prin peisajele sale sălbatice și variate, în special pe linia Bar-Belgrad, care șerpuiește prin chei dramatice, canioane adânci și munți accidentați, urmând contururile naturale ale peisajului”.

Pe parcurs, trenul oprește frecvent în orășele mai puțin vizitate, oferind o perspectivă autentică asupra Balcanilor. Traseul complet durează aproximativ 10 ore, dar pentru cei care doresc să exploreze mai mult, există opțiunea unui tur de 16 zile organizat de Explore Worldwide, care include și opriri în Croația, Bosnia și Herțegovina și Muntenegru.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

De la Zurich la Milano, prin Alpi

Dacă vă aflați în Elveția, o călătorie cu trenul între Zurich și Milano este o alegere excelentă pentru peisajele sale spectaculoase. Wendy Olson Killion, CEO al Rome2Rio, a declarat pentru Travel+Leisure: „Călătoria cu trenul prin Elveția este o modalitate eficientă, confortabilă și plăcută de a vedea munții, lacurile și peisajele rurale, însă ruta dintre Zurich și Milano oferă priveliști deosebite asupra unor repere notabile”.

Traseul de 3,5 ore traversează Alpii elvețieni, Lacul Lugano și Lacul Como, iar peisajele uimitoare fac ca timpul petrecut în tren să fie o adevărată încântare.

Deși ruta Bernina Express este ceva mai lungă, dar mai scenică, EuroCity oferă un echilibru ideal între peisaje frumoase și un timp de călătorie mai scurt – „o situație win-win”, adaugă Killion.

Cinque Terre Express: Levanto – La Spezia, Italia

Italia oferă una dintre cele mai frumoase călătorii de coastă din Europa, iar trenul „Cinque Terre Express” este cel mai bun mod de a descoperi cele cinci sate istorice cocoțate pe stâncile de pe litoral: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola și Riomaggiore.

Sarah Pardi, expertă în turism la Insurte, explică: „Călătoria cu Cinque Terre Express nu doar că este cea mai ușoară modalitate de a ajunge dintr-un sat în altul, dar oferă și o priveliște uluitoare. Mare parte din traseu se desfășoară pe lângă mare, cu șine săpate în stânci”.

Trenul circulă frecvent, iar biletele sunt accesibile ca preț, ceea ce face această experiență o alegere perfectă pentru turiști.

Paris – Nisa: De la capitală la Coasta de Azur

O altă rută spectaculoasă recomandată de Travel+Leisure este călătoria dintre Paris și Nisa, care durează mai puțin de șase ore. Wendy Olson Killion subliniază că trenurile de zi sunt preferabile celor de noapte pentru că oferă priveliști deosebite: „Drumul începe cu peisajele line ale văii Ronului, trece prin Lyon și continuă către viile și plantațiile de măslini din Provence”.

Pe ultima porțiune, în apropiere de Côte dAzur, se pot admira marea strălucitoare și plajele de nisip din Cannes. Killion recomandă o oprire în Antibes, un orășel pitoresc cu străduțe pietruite și cafenele cochete, înainte de a ajunge la destinația finală, Nisa.

Călătorie istorică pe Ligne de Cerdagne, Franța

Pentru iubitorii de nostalgie, „Train Jaune” sau „Trenul Galben” oferă o experiență unică pe ruta Villefranche-de-Conflent – Latour-de-Carol-Enveitg.

„Dacă vreți o experiență cu adevărat specială, care să vă facă să vă simțiți ca și cum ați călători în timp, Train Jaune este alegerea perfectă”, spune Pardi. Trenul, cu vagoane atât închise, cât și deschise, urmează o rută veche și pitorească de doar 63 de kilometri. Printre atracțiile traseului se numără cel mai vechi pod feroviar suspendat din Franța și una dintre cele mai înalte gări din Europa.

Prin inima Alpilor: De la Zurich la Interlaken, Elveția

Călătoria cu trenul de la Zurich la Interlaken este o experiență de neuitat, oferind peisaje alpine uimitoare, cu munți falnici, lacuri albastre și pajiști verzi.

„Am privit pe fereastră tot timpul și este o amintire care mi-a rămas vie în minte de ani de zile”, povestește Leah Marie Young. Traseul durează aproximativ două ore, dar pentru cei care doresc mai mult, trenul „Glacier Express” oferă o experiență extinsă.

Această rută de 290 km, ce leagă Zermatt de St. Moritz, este renumită pentru vagoanele sale dotate cu ferestre panoramice, care permit călătorilor să admire frumusețea munților.

De la Viena la Ljubljana: O călătorie prin păduri și văi

Călătoria cu trenul între Viena, Austria, și Ljubljana, Slovenia, este ideală pentru pasionații de peisaje naturale. Wendy Olson Killion recomandă trenurile de dimineață pentru a profita la maximum de priveliștile spectaculoase.

În timpul celor șase ore de drum, trenul traversează viaductele din Pasul Semmering și urmează cursul râului Savina, dar punctul culminant al traseului este Valea Râului Sava din Slovenia, despre care Killion spune că este „adevăratul punct de atracție”.

De la Budapesta la Praga: O călătorie culturală

Ruta feroviară dintre capitalele europene Budapesta, Bratislava, Viena și Praga oferă o combinație de peisaje naturale și comori arhitecturale. Katy Rockett descrie această experiență drept „o călătorie clasică prin Europa, care îmbină orașele emblematice cu confortul și frumusețea peisajelor de pe parcurs”.

Călătoria directă între Budapesta și Praga durează aproximativ 6,5 ore, dar turiștii pot alege și un tur extins de opt zile, cu cazare la hoteluri de-a lungul drumului.

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