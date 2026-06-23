Mehmet Nuri Ersoy, Ministrul Culturii și Turismului din Turcia, a prezentat rezultatele turistice ale țării pentru primele trei luni ale anului 2026 în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Istanbul.

Turcia, venituri de peste 9 miliarde de dolari la început de 2026

Turcia a înregistrat o creștere de 4,2% a numărului de vizitatori internaționali, ajungând la un total de 9,2 milioane. Totodată, veniturile din turism au atins 9,896 de miliarde de dolari în primul trimestru, marcând, de asemenea, o creștere de 4,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

„Traversăm o perioadă extrem de sensibilă la nivel global. Tensiunile regionale, evoluțiile geopolitice, impactul negativ al conflictelor și fluctuațiile generate de acestea în circulația turistică internațională se numără printre principalii factori care influențează direct sectorul turismului. Crize pot apărea și vor continua să apară în regiunea noastră, esențial este însă modul în care sunt gestionate aceste perioade.

Anul trecut ne-am confruntat cu evoluții globale și incertitudini regionale similare. Cu toate acestea, am încheiat anul 2025 cu 64 de milioane de vizitatori și venituri din turism de 65,2 miliarde de dolari. Cifrele demonstrează clar că Turcia nu este doar o destinație turistică puternică, ci are și o capacitate ridicată de gestionare a crizelor. Vom continua pe același drum și anul acesta, cu aceeași determinare și cu experiența acumulată.

În primele trei luni ale acestui an am crescut numărul vizitatorilor internaționali cu 4,2%, până la 9,2 milioane, iar veniturile din turism au urcat cu 4,2%, până la 9,9 miliarde de dolari. Monitorizăm direct din piață tendințele privind rezervările, anulările, modificările planurilor de călătorie și comportamentul consumatorilor. Acest lucru ne permite nu doar să analizăm situația actuală, ci și să dezvoltăm acțiuni rapide, eficiente și adaptate fiecărei piețe”, a spus Mehmet Nuri Ersoy.

Antalya | Foto: Autorității pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Ministrul culturii și turismului a subliniat, de asemenea, că Turcia, găzduiește și pregătește evenimente sportive și culturale internaționale de anvergură. Aceste evenimente majore consolidează reputația Turciei ca destinație turistică globală sigură, atractivă și de încredere.

Marele Premiu de Formula 1 din Turcia revine în 2027

„Istanbul va reveni în calendarul Formulei 1 cu Marele Premiu al Turciei, începând din 2027. Finala UEFA Europa League a avut loc la Istanbul pe 20 mai. Stadioanele și sălile de concerte din Istanbul găzduiesc spectacole ale unor artiști internaționali, iar zeci de mii de vizitatori din Europa, Rusia, Orientul Mijlociu și Asia vin în țara noastră pentru a participa la aceste evenimente.

Aceste manifestări internaționale nu sunt doar evenimente artistice și sportive, ele reprezintă pârghii importante care consolidează vitrina turistică globală a țării noastre”, a mai afirmat Mehmet Nuri Ersoy.

În primele trei luni ale anului, „cheltuiala medie pe noapte a vizitatorilor” în Turcia a crescut la 102 dolari, în urcare cu 2,8%. Spre comparație, acest indicator era de 68 de dolari în 2017 și de 99 de dolari în 2025. În primul trimestru din 2026, principalele piețe turistice pentru Turcia au fost Germania, cu 678.000 de vizitatori, Federația Rusă, cu 651.000 de vizitatori, și Bulgaria, cu 539.000 de vizitatori.

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