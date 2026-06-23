Ludovic Orban, mesaj către Nicușor Dan: „Nu mai comiteți încă o gafă, nu îl desemnați premier pe Grindeanu”

Grindeanu trebuia desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură, spune Ludovic Orban

Ludovic Orban susține faptul că Sorin Grindeanu trebuia să fie desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură.

„Sub nicio formă Grindeanu. Grindeanu trebuia desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură. Acum, ar fi o nouă greșeală gravă a lui Nicușor Dan dacă îi dă mandat președintelui PSD. Atât guvernul Tomac cât și guvernul Veștea au fost, de fapt, guverne PSD. Și ambele au eșuat. Tomac și-a depus mandatul și guvernul Veștea a fost respins de parlament.

Adică, PSD este cel care a eșuat de două ori în tentativa de a obține majoritate pentru două propuneri de prim-ministru asumate și susținute doar de PSD. Deci, PSD nu are cum să mai primească și a treia oară mandat de la președinte, după ce s-a văzut clar că nu poate obține majoritate în Parlament”, a transmis Ludovic Orban, pe pagina sa de Facebook.

„În plus, Grindeanu este un lider politic aproape de faliment, care nu are susținere publică, având o cotă de încredere aproape de … genunchiul broaștei. Nici în PSD, Grindeanu nu mai este dorit și susținut. Iar acțiunile lui Grindeanu din ultimele luni l-au transformat într-un lider nefrecventabil pentru toate celălalte partide politice din Parlament. A trădat partenerii de coaliție, depunând moțiune de cenzură împreună cu AUR contra guvernului din care făcea parte. A complotat și a alimentat trădările din PNL. A exclus USR din orice formulă de guvernare. A încercat să spargă AUR prin racolarea de parlamentari la bucată cu orice…preț. Niciun partid parlamentar nu îl mai acceptă pe Grindeanu nici măcar ca partener de dialog”, a mai spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban îi cere lui Nicușor Dan să „nu mai comită încă o gafă”

„Grindeanu a mai fost premier și a demonstrat clar că nu are pregătirea, cunoștințele și calitățile necesare pentru a conduce un guvern. Partenerii noștri de la nivel internațional nu au încredere în Grindeanu și în PSD. Evaluările agențiilor de rating arată foarte explicit această neîncredere.

Ca atare, domnule președinte, vă somez să nu mai comiteți încă o gafă, care, cu siguranță, va prelungi și adânci criza. Nu îl desemnați premier pe Grindeanu!”, mai spune acesta.

Cine credeți că va fi desemnat prim-ministru al României? ✓ Alexandru Nazare 32% (30 voturi) ✓ Sorin Grindeanu 60% (56 voturi) ✓ Dan Motreanu 9% (8 voturi)

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Un premier susținut de PNL, USR și UDMR, singura soluție decentă, spune Ludovic Orban

Acesta a mai precizat că, în opinia sa, singura soluție „decentă” pe care o mai are la dispoziție președintele României este aceea de a desemna un premier susținut de PNL, USR și UDMR.

„Opinia mea este că singura soluție decentă pe care o mai aveți la dispoziție este să desemnați un premier susținut de PNL, USR și UDMR, care să se ducă în fața parlamentului cu un guvern minoritar reformist. Și să le transmiteți clar parlamentarilor că, dacă nu votează guvernuI, fiind al doilea guvern care este respins de Parlament, veți dizolva Parlamentul conform prevederilor constituționale și veți declanșa, astfel, alegeri parlamentare anticipate”, a conchis Ludovic Orban.

Amintim faptul că Guvernul Veștea a picat la votul din Parlament, după ce nu a reușit să strângă majoritatea necesară pentru învestire. Adrian Veștea a plecat de la Parlament înainte de finalizarea numărătorii oficiale, recunoscându-și implicit înfrângerea. Doar 212 parlamentari au fost prezenți la vot, iar 189 au votat pentru și 23 împotrivă.



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