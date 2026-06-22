Un pilot cu experiență demolează mitul locului „cel mai sigur” din avion: „Nu este o regulă științifică”

Mitul locului „cel mai sigur”

Multe persoane cred că locurile din spatele avionului oferă mai multă siguranță în caz de accident. Cu toate acestea, pilotul explică: „Este mai mult un mit decât o regulă științifică”.

Analizele accidentelor și testele efectuate în trecut au arătat unele diferențe între zonele din față și cele din spatele cabinei. Totuși, aceste concluzii nu pot fi generalizate, conform sursei citate.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Ce determină siguranța într-un accident?

Experții în aviație subliniază că supraviețuirea în cazul unui accident depinde de mai mulți factori: unghiul de impact, viteza, tipul incidentului și structura avionului. Din acest motiv, zona cea mai sigură poate varia de la un caz la altul.

Un alt aspect important este apropierea de ieșirile de urgență.

„Cei care stau mai aproape de acestea au, de obicei, șanse mai mari să părăsească avionul rapid în caz de urgență”, explică specialiștii.

Mai presus de poziționarea locului, comportamentul pasagerilor este esențial. Conform experților citați de Blick, cei care acordă atenție instrucțiunilor de siguranță înainte de decolare și urmează indicațiile echipajului au șanse mai mari de supraviețuire.

Concluzia este clară: nu există un loc garantat „sigur” în avion. Însă, un pasager bine informat și pregătit poate face diferența în situații critice.

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