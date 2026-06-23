Avertizare generală ANM de ploi și furtuni, dar și un val de caniculă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări cod galben care anunță ploi, grindină și vijelii, dar și „temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat”. De asemenea, o informare meteorologică, valabilă în intervalul 23 iunie, ora 10 – 24 iunie, ora 21, anunță că vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor.

Cod portocaliu de ploi și furtuni cu descărcări electrice

Specialiștii ANM au emis o avertizare nowcasting de tip cod portocaliu, valabilă în intervalul 11:10 – 12:15. Potrivit meteorologilor, se vor semnala averse torențiale care vor cumula 20-30 l/mp și descărcări electrice.

Localitățile afectate de fenomenele meteo extreme sunt:

Județul Prahova: Slănic, Vărbilău, Telega, Vâlcănești, Aluniș, Cosminele;

Informații în curs de actualizare.

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