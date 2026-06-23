Motivul pentru care soția lui Mihai Albu păstrează distanța față de Mikaela, fiica Iuliei Albu: „Nu sunt mama surogat”

La un an de la căsătoria cu Mihai Albu, Elena Nechifor a vorbit deschis despre dinamica din familia lor și despre relația pe care o are cu Mikaela, fiica designerului din mariajul cu Iulia Albu. Medicul a explicat că preferă să păstreze o anumită distanță și să nu intervină în relația dintre tată și fiică.

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Mihai Albu și Elena Nechifor au sărbătorit un an de la nuntă

Mihai Albu și Elena Nechifor au sărbătorit recent un an de la căsătoria lor. Cei doi au ales să celebreze momentul printr-o ieșire într-un loc cu semnificație specială pentru ei și au oferit un interviu în care au vorbit despre viața de familie.

În cadrul discuției, Elena Nechifor a abordat și subiectul relației cu Mikaela, fiica lui Mihai Albu din căsnicia cu Iulia Albu.

Cum descrie Elena Nechifor relația cu Mikaela

Soția creatorului de modă a precizat că relația dintre ele este una civilizată și că adolescenta vine în casa lor pentru a petrece timp cu tatăl său. Elena Nechifor spune că nu încearcă să ocupe un alt rol în viața Mikaelei și preferă să rămână discretă atunci când aceasta îi vizitează.

„Noi avem o relație civilizată. Nu sunt mama surogat, dacă vine la noi este strict pentru a-și vizita tatăl. Eu sunt doar o prezență pasageră, pasageră că trec dintr-o cameră în alta prin fața lor. Ca să exagerez expunerea, sunt cea care eventual pune masa și strânge masa și atât, atunci când vine Mika”, a declarat soția lui Mihai Albu, la Spynews TV.

„Nu vreau să fiu prea mult prezentă între ei doi”

Elena Nechifor a explicat că nu dorește să intervină în relația dintre Mihai Albu și fiica sa și că încearcă să le ofere spațiul necesar atunci când petrec timp împreună. Medicul consideră că legătura dintre tată și fiică trebuie să se desfășoare firesc, fără ca ea să ocupe un loc central în aceste momente.

„Nu vreau să fiu prea mult prezentă între ei doi când ne vizitează (…) Atunci când e o probleme medicală, recunosc, intervin”, a mai spus Elena Nechifor.

În ce situații intervine soția lui Mihai Albu

Deși preferă să rămână în plan secund atunci când Mikaela se află în vizită, Elena Nechifor recunoaște că există situații în care simte nevoia să ofere ajutor. Aceasta spune că intervine în special atunci când apar probleme legate de sănătate, având în vedere profesia sa.

Pentru cei care nu știu, Elena Nechifor este medic și are experiență în chirurgia coronariană, valvulară și arterială periferică.

Mihai Albu și Elena Nechifor și-au unit destinele anul trecut, iar recent au sărbătorit primul an de căsnicie. În tot acest timp, cei doi au vorbit de mai multe ori despre echilibrul pe care încearcă să îl păstreze în familie și despre importanța relațiilor apropiate cu cei dragi.

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