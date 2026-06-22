Întrebarea polițiștilor la care nu ești obligat să răspunzi

Când un șofer este tras pe dreapta, prima întrebare a polițistului este adesea: „Știți de ce ați fost oprit?”. Deși pare inofensivă, răspunsul la această întrebare poate avea consecințe neplăcute. Vladimir Miljević, avocat, explică pentru „Blic” că șoferii nu sunt obligați să răspundă la astfel de întrebări. „Șoferul trebuie doar să furnizeze documentele solicitate și să evite discuțiile”, subliniază acesta.

Declarațiile verbale nu constituie probe

Legislația contravențională prevede că orice declarație orală făcută de un șofer nu poate fi folosită ca probă în instanță, decât dacă acesta a fost informat în prealabil despre drepturile sale, inclusiv dreptul de a păstra tăcerea. „Chiar dacă șoferul recunoaște încălcarea sau spune că știe de ce a fost oprit, aceste declarații nu pot constitui probe legale”, a adăugat Miljević.

Acesta a mai explicat că, în practică, judecătorii resping frecvent astfel de declarații, mai ales dacă nu sunt incluse într-un proces-verbal oficial. „Declarația unui polițist despre ceea ce i-a spus șoferul este adesea considerată lipsită de valoare probatorie”, susține avocatul.

Importanța procesului-verbal

Pentru ca o investigație să fie validă, polițistul este obligat să întocmească un proces-verbal. „Fiecare act trebuie să fie documentat printr-un proces-verbal care să confirme că șoferul își cunoaște drepturile”, explică Miljević. Orice altă formă de declarație orală nu poate fi folosită în instanță.

Mai mult, șoferii au dreptul să întrebe motivul opririi și să conteste orice acuzație înregistrată în procesul-verbal. Totuși, aceștia nu sunt obligați să semneze documentul. „Semnarea poate fi interpretată ca o recunoaștere a încălcării”, avertizează avocatul.

Recomandări pentru șoferi

Pentru a evita complicațiile, Miljević recomandă șoferilor să rămână calmi și politicoși, dar să nu răspundă la întrebările poliției. „Cel mai bine este să prezinte documentele necesare și să nu se angajeze în discuții. Dacă șoferul consideră că nu a greșit, ar trebui să evite semnarea procesului-verbal”, a concluzionat acesta.

Astfel, șoferii sunt încurajați să fie atenți la drepturile lor și să acționeze cu prudență în cazul în care sunt trași pe dreapta.

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