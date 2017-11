Beyonce de România spune cum sa slăbit Nicolae Guță. Beyonce de România l-a dat în judecată pe Nicolae Guță, celebrul cântăreț de manele, pentru a obține custodia fetiței lor, Anais.

Iată și cea mai frumoasă ipostază cu fetița lui Beyonce de România. Anais e o prințesă în miniatură. Blonda a precizat aseară, pentru emisiunea „Wowbiz”, de la Kanal D, și care este motivul pentru care a luat aceasta decizie, dar a povestit și un episod șocant trăit alături de artist.

Vreau să am doar eu custodie pentru că el e de negăsit de când s-a însurat. […] A venit în urmă cu mai mult de jumătate de an, a venit a mâncat toate felurile de mâncare, a băut două trei căni de apa fierbinte și s-a dus la toaletă și a vomitat tot ce a mâncat. Am înțeles că s-ar fi operat la stomac. Nu cred că el a slăbit, așa, fără să mănânce. El s-a chinuit foarte mult timp cu ceai verde. Eu cred că are legătură cu operația faptul că a mâncat, iar apoi a vomitat. Eu nu eram acasă”, a spus Beyonce de România.