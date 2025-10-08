Modul AI este disponibil de astăzi pentru utilizatorii din peste 40 de țări. Acesta folosește inteligența artificială pentru a oferi răspunsuri mai complexe și personalizate la întrebările utilizatorilor.

Noua funcție ar putea schimba fundamental internetul, aducând atât avantaje pentru utilizatori, cât și provocări pentru editorii de conținut online. Google experimentează deja cu integrarea de reclame în răspunsurile generate de AI.

Ce aduce nou Modul AI?

Google a lansat o nouă versiune a motorului său de căutare. Modul AI, disponibil din 8 octombrie, revoluționează modul în care funcționează căutarea pe internet.

Google a activat Modul AI în peste 40 de țări începând cu miezul nopții. Utilizatorii vor vedea o nouă filă „Mod AI” pe Google în următoarele zile, pe măsură ce implementarea se face treptat.

În loc să genereze o listă clasică de link-uri, acesta oferă răspunsuri în stil asistent AI, similare cu ChatGPT sau Gemini.

Conținutul generat se bazează în continuare pe căutarea pe internet, cu link-uri către surse, dar ideea este că nu mai e nevoie să dai click pe fiecare link pentru a obține informația dorită.

Ce spune șeful Google Search

Nick Fox, responsabil pentru dezvoltarea Google Search, a explicat că utilizatorii Modului AI introduc interogări de 2-3 ori mai lungi și mai complexe decât în căutarea clasică.

Acesta funcționează pe baza modelului Gemini 2.5 optimizat special.

Modul AI nu este încă un asistent AI complet precum ChatGPT, ci mai degrabă o extindere a rezumatelor AI deja existente în căutarea Google.

Fox a precizat că datele utilizatorilor din Modul AI și asistentul Gemini sunt separate deocamdată.

Implementarea Modului AI a necesitat adaptări legale și lingvistice, „pentru a oferi un punct de vedere local asupra subiectelor sensibile”.

În viitor, Google intenționează să integreze mai strâns rezumatele AI și Modul AI, pentru o tranziție cât mai ușoară între ele. Rămâne de văzut cum va evolua interfața motorului de căutare.

„Îngrijorare pentru editori”

O provocare majoră este structura diferită a costurilor pentru Google. Procesarea interogărilor complexe în Modul AI este mai scumpă decât returnarea rezultatelor clasice. Acest lucru va fi probabil compensat prin reclame mai targetate și scumpe.

Pentru editori și creatori de conținut, Modul AI ridică îngrijorări legate de scăderea traficului. Unele studii indică o reducere semnificativă a click-urilor către site-uri externe. Google contestă aceste date, dar nu oferă propriile cifre.

