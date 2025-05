La spitalele de boli infecțioase din București și țară se prezintă aproape zilnic persoane mușcate de căpușe. Nici nu este de mirare, avand în vedere că ne aflăm la începutul sezonului cald, iar spațiile verzi încă nu au fost în totalitate stropite. „În București, am acoperit peste 80% din tot ce înseamnă parcuri, grădini, curți și coronament stradal”, a declarat pentru Libertatea Aurelian Pintiliescu, biolog în cadrul companiei Eco Igienizare, firmă care se află în contract cu Primăria Capitalei. Specialistul ne-a explicat cum se face dezinsecția și de ce apar aceste insecte, an de an, în număr atât de mare.