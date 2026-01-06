Ce sunt panourile fotovoltaice

Panourile fotovoltaice sunt sisteme avansate care au rolul de a transforma lumina solară direct în energie electrică, proces care poartă denumirea de efect fotovoltaic, și reprezintă una dintre cele mai importante inovații în domeniul energiei regenerabile.

În esență, panourile fotovoltaice sunt alcătuite din mai multe celule individuale interconectate, realizate de obicei din materiale semiconductoare, cum ar fi siliciu cristalin. Atunci când lumina soarelui, care este compusă din fotoni, atinge aceste celule se produce o mișcare a electronilor, ceea ce generează curent electric continuu (DC). Apoi, un invertor transformă curentul continuu în curent alternativ (AC), care este forma standard de electricitate utilizată în majoritatea locuințelor. Trebuie spus că doar fotonii absorbiți furnizează energie pentru a genera electricitate, potrivit eia.gov.

Panourile fotovoltaice furnizează energie în locuri unde nu există sisteme de distribuție a energiei electrice (linii electrice) și pot, de asemenea, furniza energie electrică rețelelor electrice. Producătorii de sisteme de energie regenerabilă oferă sisteme fotovoltaice complete integrate, care asigură o eficiență ridicată și funcționare optimă.

Abordarea lor integrată asigură utilizatorilor soluții complete, de tip „all-in-one”, care îmbină eficiența cu performanța. Tehnologia reprezintă un pas important spre sustenabilitate, demonstrând cum inovația poate satisface nevoile energetice fără a afecta mediul înconjurător.

Au nevoie panourile fotovoltaice de întreținere?

Da, panourile fotovoltaice necesită întreținere periodică, la fiecare 12-18 luni, pentru a le menține în stare bună de funcționare și, implicit, pentru a-și păstra performanța și durata de viață. Praful și murdăria care se depun în timp pe celulele fotovoltaice pot reduce cantitatea de lumină solară care atinge panourile. În cazul panourilor instalate pe acoperiș, ploaia poate îndepărta o parte din aceste impurități, datorită unghiului la care sunt montate.

Însă, dacă panourile sunt instalate pe sol, este recomandată curățarea lor periodică, în funcție de starea acestora, potrivit Energy Saving Trust. În cazul în care panourile tale fotovoltaice sunt amplasate în apropierea copacilor, menține crengile bine tunse pentru a evita ca frunzele să acopere panourile. De asemenea, fii atent la păsările din zonă, care pot lăsa murdărie pe suprafața acestora.

Instalatorul sistemului tău fotovoltaic îți va spune cât de des este recomandat să-l cureți. Totodată, îi poți solicita informații despre alte lucrări de întreținere pe care le consideră necesare. Astfel, pentru un plus de siguranță, este indicată și o inspecție mai amănunțită, cu service complet, la fiecare 4-5 ani. Nu în ultimul rând, o garanție extinsă susținută de asigurare poate acoperi eventualele nevoi suplimentare, contribuind la funcționarea eficientă a sistemului pe termen lung.

De ce au nevoie de curățare

Întreținerea regulată a panourilor fotovoltaice este esențială pentru ca sistemul să funcționeze eficient ani la rând. În primul rând, panourile curate vor produce mai multă energie. În timp, praful, murdăria, frunzele sau excrementele de păsări se pot acumula pe suprafața lor, blocând lumina solară și reducând producția de energie electrică. Conform mai multor surse, murdăria poate duce la pierderi de până la 20-30% din randament dacă nu sunt curățate periodic.

De ceea, prin menținerea panourilor curate și bine întreținute te vei asigura că sistemul captează cantitatea maximă de lumină, ceea ce înseamnă mai multă energie pentru locuința ta și mai puține pierderi. Un alt motiv important pentru care este recomandat să-ți întreții panourile fotovoltaice este identificarea din timp a eventualelor probleme.

La fel ca în cazul oricărei tehnologii, și sistemele fotovoltaice se pot confrunta uneori cu defecțiuni, cum ar fi conexiuni slăbite, mici fisuri sau probleme de cablare. Detectarea la timp a acestor situații te poate scuti de reparații costisitoare pe termen lung, notează solar.huawei.com. În același timp, un sistem fotovoltaic bine întreținut are o durată de viață mai mare, ceea ce înseamnă o amortizare mai bună a investiției inițiale.

Când ar trebui curățate panourile fotovoltaice

Una dintre cele mai dese întrebări legate de întreținerea panourilor fotovoltaice se referă la cât de des ar trebui să fie acestea curățate. Regula generală este ca panourile să fie curățate cel puțin de două ori pe an, însă frecvența depinde în mare măsură de zona în care locuiești și de condițiile de mediu al locuinței tale.

Spre exemplu, dacă locuiești într-o zonă urbană sau industrială, unde există mult praf sau poluarea este la cote foarte ridicate, panourile pot necesita o curățare mai frecventă, chiar la fiecare trei luni. În mediul rural, praful provenit de pe terenurile agricole poate avea același efect.

De asemenea, așa cum spuneam, dacă locuiești într-o regiune cu mulți copaci, frunzele, crengile și excrementele de păsări se pot acumula rapid pe panourile fotovoltaice, diminuând eficiența acestora. În acest caz, curățarea trebuie realizată mai des, mai ales toamna.

În cazul în care locuiești într-o zonă cu precipitații frecvente, s-ar putea ca panourile tale să nu aibă nevoie de curățare atât de des, deoarece ploaia îndepărtează o parte din murdărie. De regulă, una sau două curățări pe an pot fi suficiente.

Pentru a fi sigur că panourile sunt curate, este recomandat să verifici vizual panourile la câteva luni după instalare sau după perioade secetoase. Dacă ți se par murdare sau dacă observi o scădere a producției de energie acestea sunt semne clare că au nevoie de curățare.

Cum să le cureți corect

Curățarea și întreținerea panourilor fotovoltaice pot fi realizate în siguranță dacă respecți câțiva pași simpli, și anume:

Alege momentul și condițiile potrivite. Curăță panourile într-o zi răcoroasă, de preferat dimineața devreme sau într-o zi înnorată. În acest fel vei evita evaporarea rapidă a apei, care poate lăsa urme sau chiar poate afecta suprafața panourilor. Este indicat să eviți curățarea panourilor la orele prânzului, când acestea pot fi foarte fierbinți.

Oprește sistemul fotovoltaic. Siguranța este un detaliu foarte important. Înainte de a începe curățarea, oprește complet sistemul tău fotovoltaic pentru a preveni orice probleme electrice. Majoritatea sistemelor au un întrerupător de oprire ușor de utilizat, care este situat lângă invertor sau lângă panoul electric.

Folosește uneltele potrivite. Pentru curățarea panourilor fotovoltaice vei avea nevoie de o perie moale sau o lavetă din microfibră (evită materialele abrazive), un furtun cu jet de apă slab (nu folosi aparate de spălat cu presiune), o găleată cu apă călduță și detergent delicat, tije telescopice sau mânere extensibile pentru zonele greu accesibile. De asemenea, evită substanțele chimice agresive sau bureții duri care pot zgâria sau chiar deteriora suprafața panourilor.

Curăță ușor suprafața panourilor. Începe prin a îndepărta ușor murdăria grosieră, frunzele și resturile, folosind peria moale. Apoi spală panourile cu apă și detergent, fără să pui mare presiune pe sticlă. Acordă atenție marginilor și spațiilor dintre panouri, unde se poate acumula murdărie.

Clătește bine. După ce le-ai spălat, clătește panourile cu apă curată pentru a elimina orice urmă de detergent sau de reziduuri. Menține presiunea apei la un nivel scăzut pentru a evita deteriorarea panourilor.

Verifică eventualele probleme. Curățarea este un moment bun pentru a inspecta panourile. Astfel, verifică dacă există fisuri, cabluri slăbite, cabluri slăbite sau resturi care ar putea bloca panourile. Dacă observi nereguli, notează-le și ia măsuri din timp pentru a le remedia, evitând defecțiuni costisitoare.

Monitorizează constant sistemul. Pe lângă curățare, ar trebui să fii atent și la performanța sistemului tău, adică să urmărești periodic producția de energie, folosind aplicația sistemului sau monitorizarea invertorului. Dacă observi o scădere a performanței care nu se remediază după curățare, este posibil să existe o problemă mai serioasă, care necesită intervenția unui specialist.

Când să apelezi la un specialist

Deși curățarea și întreținerea panourilor fotovoltaice sunt operațiuni care pot fi realizate de cele mai multe ori pe cont propriu, există situații în care cea mai sigură și eficientă soluție este să apelezi la un specialist.

Poți apela la serviciile acestuia când nu poți curăța singur panourile, dacă acestea sunt montate într-o zonă greu accesibilă, cum ar fi pe un acoperiș foarte înclinat. În cazul în care panourile tale fotovoltaice se află încă în perioada de garanție pentru performanță sau pentru producția de energie, este recomandat să contactezi instalatorul. Acesta poate evalua problema și, dacă este necesar, poate repara sau înlocui panourile.

Totodată, atunci când panourile prezintă fisuri, crăpături sau alte daune vizibile este nevoie de intervenția unui specialist. De multe ori, astfel de probleme sunt acoperite de o garanție separată pentru echipamente.

Panourile fotovoltaice sunt sisteme complexe, iar încercarea de a le repara fără să ai pregătire sau experiență în acest domeniu poate provoca mai multe probleme. Un tehnician autorizat are cunoștințele necesare pentru a diagnostica și remedia corect defecțiunile.

Chiar dacă sistemul fotovoltaic pare să funcționeze la parametri, este recomandat să programezi o verificare profesională cel puțin o dată la 1-2 ani, se mai precizează pe solar.huawei.com. Un specialist va verifica invertoarele, cablajele și celelalte componente ca să se asigure că sistemul este în stare bună și funcționează eficient.

