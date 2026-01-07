Liderul republican a făcut aceste comentarii marți, într-un discurs susținut în fața unor membri republicani ai Camerei Reprezentanților, la Kennedy Center.

Atac la fotografi

„Ei fac fotografiile”, a spus Trump, înainte de a-l viza direct pe Doug Mills, fotoreporter al The New York Times și câștigător al Premiului Pulitzer, din cauza unei imagini realizate imediat după tentativa de asasinat din iulie 2024.

„Fă-mă să par mai slab ca să mă schimb, Doug”, a tunat Donald Trump. Apoi a adăugat: „Mă faci să par puțin cam gras și nu-mi place asta”.

Declarațiile au fost făcute pe un ton glumeț și au stârnit râsete în sală, însă Trump este cunoscut pentru reacțiile sale directe și adesea impulsive la adresa fotografilor.

În luna octombrie, el a criticat dur coperta revistei Time dedicată „triumfului” său, pe care a catalogat-o drept „cea mai proastă fotografie din toate timpurile”.

Reacția Partidului Democrat

Remarca adresată lui Doug Mills a provocat rapid o reacție din partea Partidului Democrat, al cărui cont de pe X are peste 2,4 milioane de urmăritori.

Marți, democrații au publicat patru fotografii deloc favorabile președintelui, care îi evidențiază greutatea, însoțite de mesajul: „Nu e vina fotografilor”.

Această replică nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie de comunicare tot mai vizibilă în ultimele luni, prin care unii democrați aleg să intre direct în jocul trumpiștilor, folosind confruntări verbale și mesaje.

