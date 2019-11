De Daniel Stanciu,

Președintele PSD Giurgiu, Niculae Bădălău a declarat pentru Libertatea că strategia de mobilizare a votanților este una care nu apelează la rețelele de socializare.

Președinții de organizații PSD sunt dirijați prin grupuri de Whatsapp, iar aceștia la rândul lor trebuie să mobilizeze votanții PSD.

„Eu am președinții de organizații, președinții de organizații au organizațiile lor, discută cu ei să iasă la vot. Nu e așa de complicat” Niculae Bădălău, Președinte PSD Giurgiu

Bădălău declară că acum mai rămâne doar să îi aștepte pe oamenii abordați din poartă în poartă să iasă la vot.

„Noi am făcut lucrul ăsta, am dat pliante de campanie, am așteptat. Acum îi așteptăm la vot, unii mai uită.. Ies, ușor, ușor”, a mai spus Nicuale Bădălău.

„Văd că noi suntem pe 5 la nivel national ca prezență la vot. (…) Dar sper să mai urcăm” Niculae Bădălău, Președinte PSD Giurgiu

Senatorul PSD explică că în momentul de față nu mai sunt membri PSD care merg din poartă în poartă să îndemne lumea la vot, dar în schimb, președinții de organizații au acces la baze de date cu numerele de telefon ale membrilor, pe care încearcă să îi mobilizeze folosind Whatsapp.

„În județul Giurgiu va câștiga PSD-ul, Viorica Dăncilă. Alte județe, nu știu să vă spun că nu am o situație” Nicuale Bădălău, președintele PSD Giurgiu

Conform informațiior din presă, o sursă din PSD a afirmat că partidul s-a resemnat deja, baza de votanți este epuizată și acum așteaptă doar numărătoarea finală.

Bădălău infirmă aceste afirmații: „Dacă vă uitați pe prezențele la vot o să vedeți că nu ne-am resemnat. Și că a crescut foarte mult”.

Nu a dorit să comenteze diferența dintre Viorica Dăncilă și Dan Barna, dar a ținut să menționeze că este sigur că „ în județul Giurgiu va câștiga PSD-ul, Viorica Dăncilă”.

„Sunt sigur că în Giurgiu câștigă Dăncilă”, Niculae Bădălău, președinte PSD Giurgiu.

