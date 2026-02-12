CSM vrea să descurajeze contestațiile abuzive

Magistrații consideră că măsura ar putea descuraja contestațiile abuzive depuse de șoferii vinovați care încearcă doar să câștige timp până la pronunțarea unei hotărâri. „Prin această propunere, i-am descuraja pe șoferii care depun astfel de acțiuni în instanță doar pentru a-și recupera permisul, chiar dacă ulterior se dovedește că acesta a fost reținut pe bună dreptate”, explică reprezentanții CSM.

Propunerea a fost înaintată Ministerului Justiției ca parte a unui set mai larg de măsuri pentru degrevarea instanțelor de judecat. Totuși, inițiativa este privită cu scepticism de polițiști, care avertizează că aceasta ar putea genera și mai multe procese, complicând situația în loc să o simplifice.

De asemenea, o categorie de șoferi ar putea suferi consecințe nedrepte. Este vorba despre cei care, deși își dovedesc nevinovăția în instanță, vor fi nevoiți să aștepte o decizie definitivă înainte de a-și putea recăpăta permisul. Procesul poate dura chiar și doi ani, iar în acest timp, șoferii care depind de permis pentru a-și susține activitatea profesională ar putea fi grav afectați. În plus, aceștia ar trebui să inițieze alte acțiuni în instanță pentru a obține despăgubiri de la statul român.

„Șoferii afectați de erori pot rămâne fără posibilitatea de a conduce până la finalizarea procesului, ceea ce poate avea repercusiuni serioase asupra vieții lor profesionale”, spun criticii măsurii. În consecință, propunerea CSM a stârnit dezbateri aprinse, împărțind opiniile între susținători și contestatari.

Cum funcționează în prezent suspendarea permisului în cazul contestațiilor

În prezent, procedura prin care un șofer își poate recupera permisul de conducere pe durata procesului se bazează pe principiul suspendării executării sancțiunii prin simpla depunere a unei plângeri contravenționale.

1. Depunerea plângerii contravenționale

Șoferul are la dispoziție 15 zile de la data primirii procesului-verbal (fie pe loc, fie prin poștă) pentru a depune o plângere la judecătoria în raza căreia a fost constatată fapta.

2. Efectul de suspendare automată

Conform art. 32 alin. (3) din OG nr. 2/2001, depunerea plângerii suspendează automat executarea sancțiunii principale (amenda) și a celor complementare (suspendarea permisului).

3. Recuperarea fizică a permisului (Certificatul de grefă)

Pentru a conduce efectiv a doua zi după depunerea plângerii, șoferul trebuie să parcurgă acești pași tehnici:

  • Obținerea certificatului de grefă: De la arhiva judecătoriei unde a depus plângerea, șoferul solicită un document care atestă că există un proces pe rol.
  • Prezentarea la Poliție: Cu certificatul de grefă și dovada înlocuitoare a permisului (cea primită de la polițistul care l-a sancționat), șoferul merge la Serviciul Rutier.
  • Restituirea documentului: Poliția este obligată să îi înapoieze permisul de conducere pe loc sau în cel mai scurt timp, acesta redevenind valid pe tot parcursul procesului.

Contravențiile care atrag suspendarea dreptului de a conduce sunt grupate în funcție de gravitate

Iată principalele fapte pentru care un șofer poate rămâne fără permis în 2026:

1. Suspendare pentru 30 de zile

  • Acumularea a 15 puncte de penalizare (în decurs de 6 luni).
  • Nerespectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițistului rutier.
  • Nerespectarea regulilor privind depășirea (fără accident).
  • Neacordarea priorității de trecere pietonilor sau vehiculelor care au acest drept (fără accident).
  • Trecerea pe culoarea roșie a semaforului (fără accident).
  • Folosirea telefonului mobil simultan cu încălcarea unei alte reguli de circulație.

2. Suspendare pentru 60 de zile

  • Producerea unui accident cu pagube materiale ca urmare a:
    • Nerespectării regulilor privind prioritatea sau depășirea.
    • Trecerii pe roșu.
  • Circulația pe contrasens (cu excepția depășirilor regulamentare).
  • Nerespectarea regulilor privind coloanele oficiale.
  • Adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor (dacă s-a produs un accident cu pagube materiale).

3. Suspendare pentru 90 de zile

  • Conducerea sub influența alcoolului (atunci când alcoolemia în aerul expirat este până la 0,40 mg/l – peste această limită devine infracțiune).
  • Conducerea unui vehicul cu defecțiuni grave la sistemul de frânare sau de direcție.
  • Depășirea vitezei maxime admise cu peste 50 km/h.
  • Neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sunt coborâte sau semnalele sunt în funcțiune.
  • Circulația nejustificată pe banda de urgență a autostrăzilor.

4. Suspendare pentru 120 de zile (Cele mai grave contravenții)

  • Depășirea vitezei maxime admise cu peste 70 km/h.
  • Efectuarea pe autostradă a manevrelor de întoarcere sau mers înapoi.
  • Circulația pe contrasens pe autostradă.
  • Nerespectarea regulilor la trecerea la nivel cu calea ferată (în anumite condiții de risc ridicat).

Alte situații speciale:

  • Retragerea permisului (Medical): Dacă ești declarat „inapt medical” de către o unitate autorizată, permisul se retrage până la încetarea cauzei.
  • Noul prag de 180 de zile: Se aplică în cazuri de cumul de suspendări sau fapte foarte grave care nu au întrunit elementele unei infracțiuni penale.

Uniunea Europeană discută introducerea unor reguli mai stricte pentru șoferii care au depășit 70 de ani, inclusiv testări teoretice, practice și controale medicale periodice. Propunerile provoacă deja controverse între statele membre, Belgia, Franța și Germania contestând deja propunerile.

Pentru a face rapid o schimbare de permis auto în 2026, este bine să știi exact ce acte sunt necesare. În plus, poți evita statul la cozi, dacă îți faci o programare online pentru schimbare permis auto sau alegi să plătești taxa online.

