Toată familia Gabrielei Cristea se află în izolare la domiciliu, după ce au fost testați pozitiv cu COVID-19. Prezentatoarea a anunțat joia trecută că a contractat virusul, iar la două zile Tavi Clonda și cele două fetițe au ieșit pozitivi la testul COVID-19.

Din fericire, fetițele Gabrielei Cristea au o formă ușoară și nu au avut foarte mari probleme de sănătate. Victoria și Iris își continuă activitățile de până acum, iar joaca nu lipsește în nicio zi. Vedeta speră ca totul să fie bine și micuțele sale să nu fie mai afectaet de atât.

„Fetele dorm, sunt ok, nu au trecut prin momente dificile. Au avut o tuse dar acum sunt ok. Important e ca se joaca și dă casa peste cap. Ne rugam la Dumnezeu să fie bine. Eu cred ca noi am avut cu toții de la început, însă nu s-a manifestat”, a declarat Gabriela Cristea, în direct la Antena Stars.

Au crezut că fetița lor are laringită

Deși se testează în mod regulat și sunt și vaccinați, Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt foarte precauți când vine vorba despre acest virus. Artistul a mai avut COVID-19 în urmă cu mai multe luni, atunci când filma pentru „Te cunosc de undeva”. Inițial, aceștia au văzut că fetița lor nu se simte prea bine, însă au crezut că este vorba despre laringită.

„Dragilor, suntem în carantină pentru că am ieșit pozitiv la testul Covid! Am primit multe mesaje legate de această situație, așa că am să vă spunem aici cum s-a întâmplat. Luni Gabriela s-a testat, așa cum face de multă vreme la emisiunea ei, iar testul a fost negativ.

Luni după-amiază, Victoria a început să spună că o doare în gât și vorbea răgușit… Nu ne-am panicat, pentru că starea ei generală era ok și a mai trecut prin episoade de laringită ușoara. Un sirop pentru gât și am crezut că rezolvam”, a scris Tavi Clonda pe Facebook.

Soțul vedetei a sunat la 112 pentru a fi testat și el, dar și fetițele. Toți trei au ieșit pozitivi la COVID-19.

„Eu mi-am făcut singur un test acasă (pentru că nu aveam nici un simptom) și testul a fost negativ. Azi dimineață am acuzat frisoane, slăbiciune și febră 37:5 și mi-am făcut un nou test care a ieșit pozitiv.

Am sunat la Ambulanță. Au răspuns tare greu pentru că totul este mega aglomerat (1h/30 min), dar echipajul a ajuns după jumătate de ora. Am făcut toți trei testul și rezultatul a fost pozitiv pentru toți 3. Sperăm să trecem cu bine perioada asta și să și învățăm ceva din această experiență”, a mai transmis soțul Gabrielei Cristea în urmă cu câteva zile.

