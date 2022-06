Mama prezentatorului de la Kanal D a fost operată pe creier în urmă cu doi ani, iar acum aceasta și-a revenit după cumpăna prin care a trecut. În cadrul unui interviu, Mihai Mitoșeru a declarat că mama lui este bine și deja a început să meargă la emisiunile la care obișnuia să apară. Vedeta s-a temut pentru viața Cameliei Mitoșeru și atunci și-a dat seama că el nu are pe nimeni care să-i fie alături în momentele grele.

„Mama este foarte bine, ceea ce este cel mai important. Este sănătoasă. A trecut cu bine printr-o operație pe creier, 6 cm de tumoră. Se duce pe la emisiuni, e bine. Doamne ajută! O am doar pe mama. Știi cât de greu îmi este? N-am avut pe nimeni lângă mine când mama a avut operația pe creier.

Mi-am dat seama… N-am pe nimeni, n-am bunici, n-am soție, n-am copii, n-am pe nimeni. Mi-am asumat, am vrut să ajung aici, din păcate. Dar n-am făcut bine ce am făcut”, a declarat Mihai Mitoșeru pentru Fanatik.

Mihai Mitoșeru nu mai locuiește cu mama lui

Cât timp mama lui a avut probleme de sănătate, vedeta de la Kanal D s-a mutat la ea pentru a o ține sub supraveghere și a o ajuta cu tot ceea ce are nevoie.

„Am stat cu mama doar când a avut ea niște probleme și a trebuit să stau cu ea, acum un an și jumătate, am stat vreo 2-3 luni. Stau singur de la 18 ani. Am plecat de acasă. Am avut așa o chestie… am zis că mama a muncit destul pentru mine și că eu trebuie să plec, indiferent ce fac, să muncesc eu.

Nu mi-a plăcut ideea să-mi dea mama bani după 18 ani. Și am plecat, și am luat-o așa… de la minus. Am vrut să fiu ziarist sportiv și m-a trimis la un meci de baschet feminin și nu știam cu ce se mănâncă, nu știam câți joacă, nu știam nimic. Și mi-am dat seama că nu e de mine.

După două luni am dat o probă la Tele Euro Bingo Show și curios am și luat-o și am ajuns la cea mai vizionată emisiune din România. Așa a fost norocul meu”, a mai spus Mihai pentru sursa mai sus-menționată.

