400 de vechicule blindate au traversat un râu din Lituania pe patru feriboturi făcute din vechicule mitare amfibii. A fost o demonstrație de forță din partea Armatei Americane, care și-a adus un întreg regiment pentru un exercițiu desfășurat în Țările Baltice și Polonia. Operațiunea a durat peste 12 ore, iar la ea au asistat și doi jurnaliști Libertatea. Americanii au apelat la ingenierii militari din Anglia și Germania pentru a asambla uriașele patforme plutioare. Exercițiul s-a desfășurat într-o zonă vulnerabilă a Alianței Nord-Atlantice, unde tema de o Rusie agresivă a dus la reintroducerea stagiului militar obligatoriu și la investiții uriașe pentru dotarea forțelor armate.

Regimentul 2 Cavalerie al Armatei Statelor Unite (peste 1000 de militari și 400 de vechicule bilndate) sosește, după un drum de șase zile, pe malul impresionantului râu Neman, care străbate Lituania și se varsă în Marea Baltică. Este pentru prima dată, după războiul din Glof, când întreaga unitatea americană se mobilizează pentru un exercițiu. Albia generoasă a transformat Nemanul într-o zonă de antrenament militar. Este luat în calcul un posibil scenariu de război: traversarea rapidă a unei bariere naturale. E ca într-un joc de lego.

Mai multe vechicule au început să coboare de pe șosea și intră, fără să încetinească, în apă. Apoi, bucăți metalice se desprind din părțile laterale. Sunt ca niște apripi de fier. Giganții metalici încep să plutească și să se rotească. Într-o fracțiune de secundă, patru dintre vechicule se unesc și formează un fel de feribot pe care încap lejer trei dintre blindatele Regimentului 2 Cavalerie. Toată acestă operațiune, parcă desprinsă din filmul SF Transformers, este făcută de inginerii americani și germani.