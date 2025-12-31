Până în prezent, angajatorii au transmis către autorități doar numărul zilelor lucrătoare pentru care au fost achitate contribuțiile sociale.

Conform legislației însă, la stabilirea pensiei trebuie luate în considerare zilele calendaristice, adică întreg intervalul de timp, nu doar zilele în care s-a lucrat efectiv. Din acest motiv, este necesară o conversie între cele două tipuri de evidență.

Un ordin al CNPP, publicat în Monitorul Oficial, detaliază metodologia de calcul, stabilind formule diferite în funcție de perioada și cadrul legislativ aplicabil la momentul respectiv.

Astfel, pentru intervalul aprilie 2001 – februarie 2003, se vor lua în calcul zilele lucrate raportate de angajator, fără ajustări suplimentare, fiind excluse doar perioadele în care angajatul a beneficiat de șomaj sau alte indemnizații.

Pentru perioada martie 2003 – iunie 2005, zilele lucrate vor fi determinate pe baza numărului total de ore muncite. Acestea se împart la norma zilnică de lucru, care putea fi de 8, 7 sau 6 ore pe zi, în funcție de reglementările în vigoare la acea dată.

Noua abordare urmărește să unifice și să corecteze modul de calcul al vechimii în muncă pentru toți salariații.

În cazul angajaților cu normă întreagă, se vor lua în considerare orele standard de lucru pe zi, iar pentru cei cu program parțial, numărul de ore prevăzut în contract, între 1 și 7 ore zilnic. Perioadele în care s-au primit șomaj sau alte forme de sprijin nu vor fi incluse în calcul.

Prin această măsură, CNPP urmărește armonizarea vechiului sistem de raportare cu legislația actuală, astfel încât vechimea în muncă utilizată la stabilirea pensiei să fie calculată corect în zile calendaristice, indiferent de perioada lucrată sau de schimbările legislative intervenite în timp.