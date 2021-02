Vaccinarea pacienților care s-au vindecat de COVID: când și cum se face? În România există doar recomandări, Franța ar vrea să le administreze o singură doză

Medicul infecționist Florin Roșu spune că perioada de 30 de zile de la vindecare la vaccinare se justifică prin faptul că anticorpii de după boală sunt ușor diferiți față de cei obținuți în urma imunizării, care sunt mult mai puternici.

Cu privire la vaccinarea pacienților vindecați de COVID-19, în România nu a fost elaborat un ghid publicat într-un document oficial al Ministerului Sănătății sau al CNCAV – entitatea care coordonează procesul de vaccinare în țara noastră.

Există o indicație pentru centrele de vaccinare să nu imunizeze persoane care nu au 30 de zile de la vindecare sau de la ieșirea din izolare, dar aceasta nu se regăsește într-un document oficial.

La nivel european există o dezbatere cu privire la vaccinarea pacienților care au trecut deja prin infecția cu SARS-CoV-2. Deși specialiștii sunt unanim de acord în privința recomandării vaccinării, nu este clar când anume ar trebui să se desfășoare aceasta și cu câte doze de ser.

Pe platforma de vaccinare există o secțiune de întrebări și răspunsuri, în care se specifică faptul că o persoană infectată cu SARS-CoV-2 poate fi vaccinată în mod voluntar, dacă este în etapa corespunzătoare planului național. „Nu se are în vedere excluderea de la vaccinare a persoanelor cu infecție anterioară cunoscută”, se menționează pe platforma națională. Nu este specificată însă nicio durată recomandată de așteptare după vindecare, înainte de imunizare.

Colonelul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare la nivel național, a declarat, în conferința din 16 februarie, că se monitorizează activitatea din toate țările membre UE și că vaccinarea se face conform „rezumatului caracteristicilor produsului, de administrare a două doze, chiar la persoanele cu istoric de SARS-CoV-2”.

Ministerul Sănătății a venit cu o precizare pe subiect într-o postare pe pagina de Facebook.

Franța vrea vaccinare la 6 luni după vindecare și cu o singură doză

Există o serie de studii realizate pe eșantioane mari și publicate în reviste de specialitate care arată faptul că există anticorpi în titru mare și la șase luni (chiar opt) după trecerea în mod natural prin boală. În același timp, nu se cunoaște cu exactitate care este nivelul anticorpilor necesar pentru a respinge complet infecția.

De aceea, convenția internațională este că imunizarea naturală durează, în majoritatea cazurilor, cel puțin trei luni. Motiv pentru care unele state nu solicită test PCR sau carantină la intrarea în țară, dacă turistul a trecut în ultimele trei luni prin boală. Practica nu este însă una generalizată.

Pornind de la aceste argumente, Autoritatea Națională din Franța a emis un comunicat de presă, pe 12 februarie, în care recomandă ca persoanele care au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2 să fie vaccinate și la șase luni după boală.

Mai mult, aceștia spun că ar fi suficientă administrarea unei singure doze de vaccin, în contextul în care toate cele 3 vaccinuri folosite în Europa în momentul de față se administrează în două doze.

„Persoanele care au fost infectate cu SARS-CoV-2, confirmat de un test RT-PCR sau de tip antigen, chiar dacă au dezvoltat sau nu o formă simptomatică a bolii, trebuie să fie considerate ca fiind protejate pentru cel puțin trei luni de imunitatea dobândită în urma infectării. Dar datele existente până în prezent nu exclud ca răspunsul imun să existe și după șase luni.

De aceea recomandăm ca vaccinarea să fie realizată în primele șase luni de la trecerea prin boală și nu ar trebui să fie luată în considerare mai devreme de trei luni de la infectare”, se precizează în comunicatul publicat pe site-ul Autorității Naționale din Franța.

Cum procedează SUA

Sunt și unele studii care spun că administrarea primei doze a vaccinului persoanelor care au trecut prin infecție a generat mai mulți anticorpi decât administrarea serului celor care nu au avut COVID-19. Studiile sunt însă în primă fază, realizate pe eșantioane mici și nu pot genera încă o practică unitară. Un astfel de studiu poate fi regăsit aici.

În același timp, în SUA, CDC – Centrul pentru tratarea și prevenția bolilor contagioase – a emis un punct de vedere în care a recomandat vaccinarea persoanelor care s-au vindecat de COVID-19.

Aceștia nu spun nimic despre reducerea numărului de doze, însă vin cu precizări pentru pacienții tratați cu anticorpi monoclonali sau cu plasmă convalescentă: ei trebuie să aștepte 90 de zile până la vaccinare.

„Am avut COVID și m-am vaccinat”. Efecte adverse după prima doză, ca după rapel

Libertatea a discutat cu mai mulți medici și persoane care s-au vaccinat după ce au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2.

Petronela, o tânără de 28 de ani din Iași, care a ieșit din izolare pe 4 ianuarie, s-a vaccinat luni, 15 februarie, cu vaccinul Moderna. Deși a primit doar prima doză, faptul că a trecut prin boală a cauzat multiple reacții adverse, unele cu o intensitate mai mare decât simptomele bolii propriu-zise. Toate acestea au trecut la 24 de ore de la vaccinare, explică tânăra.

„Am avut dureri musculare în tot corpul. Simțeam că mă doare inclusiv pielea, am avut dureri mari de cap, transpirații, frisoane, oboseală cruntă și moleșeală. Am avut gripă, dar nu m-am simțit niciodată așa. Inclusiv mâna în care am fost vaccinată m-a durut atât de tare, încât nu am putut dormi toată noaptea. Asta nu înseamnă că nu aș recomanda altora să se vaccineze. Mâine m-aș duce dacă trebuie, chiar dacă știu că ar fi reacții adverse și mai puternice”, a declarat Petronela pentru Libertatea.

Specialiștii spun că astfel de reacții mai puternice se întâmplă în cazul rapelului, când organismul este „trezit” din moleșeala în care se așază după ce a eliminat proteina introdusă de prima doză de vaccin.

Este posibil ca aceste efecte să se vadă la persoanele care au trecut prin boală încă de la prima doză.

Simptome mai puternice nu înseamnă mai mulți anticorpi

Lucrurile nu sunt însă clare nici pentru medici. Spre exemplu, doctorul Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, spune că studiile nu sunt concludente cu privire la faptul că cei care fac forme mai grave au și un titru mai mare de anticorpi.

„Este adevărat că la nivel național ni s-a recomandat ca vaccinul să nu fie făcut decât la 30 de zile după trecerea prin boală, iar aceste recomandări nu au apărut într-un ghid. Din experiența de până acum, putem observa că titrul de anticorpi nu diferă în funcție de gravitatea bolii, ci de la organism la organism, în funcție de sistemul imunitar al fiecăruia”, a explicat dr. Florin Roșu.

Sunt pacienți care, deși au făcut o formă ușoară sau gravă, nu au prezentat sau nu prezintă anticorpi. Este și unul dintre motivele pentru care am avut unele cazuri de reinfectare. Dr. Florin Roșu:

Anticorpii obținuți după vaccinare, mai puternici

Medicul spune că perioada de 30 de zile de la vindecare la vaccinare se justifică prin faptul că anticorpii de după boală sunt ușor diferiți față de cei obținuți după imunizare, care sunt mult mai puternici.

„Sunt la fel, dar în esența lor sunt diferiți, mai ales ca potență și durată de viață. Sunt mult mai persistenți cei dați de vaccin, iar cei mai mulți anticorpi apar după prima doză, rapelul e ca o reamintire a procesului de formare.

Practic, eu privesc anticorpii în urma trecerii prin boală ca o armată cu platoșă de piele, în timp ce anticorpii dați de vaccin sunt ca o armată cu platoșă de fier – nu prea pot fi combinați”, a completat dr. Florin Roșu.

„Imunitatea de după vaccinare apare mai repede decât cea de după boală”

Dr. Dana Popescu, secretar al Societății Naționale a Medicilor de Familie și membru în grupul de vaccinologie al societății, recomandă ca toate persoanele care au trecut prin boală să se vaccineze. „Imunitatea naturală scade cu timpul”.

Aceasta a dat exemplul asistentei care lucrează în cabinetul său de medicină de familie, care s-a îmbolnăvit vara trecută și care deja are rezultate foarte scăzute la testele rapide pentru depistarea anticorpilor.

„Imunitatea după vaccinare apare mult mai repede decât cea de după boală, persistă mai mult și este mai puternică. Eu spun că vaccinul se poate face oricând, la noi este o cutumă cu cele 30 de zile. Sunt persoane care erau programate și au făcut imediat după ieșirea din izolare, fiindcă nu doreau să piardă programarea, dar se poate aștepta până la trei luni. 90 de zile este considerat standard”, a declarat dr. Dana Popescu.

Ce se întâmplă dacă simptomele bolii apar imediat după prima doză

Medicul a spus că a văzut cazuri de persoane care au luat virusul înainte de vaccinare și primele simptome au apărut la câteva zile după prima doză. Aceste persoane au avut o formă ușoară, spune dr. Dana Popescu, și s-au negativat în mai puțin de șapte zile.

Medicul spune că recomandarea pentru cei care dezvoltă boala între administrarea primei doze de vaccin și a rapelului este să aștepte maximum 45 de zile până la rapel. Aceleași instrucțiuni se regăsesc și pe site-ul național ce conține informații cu privire la vaccinare.

„Pentru situațiile în care o persoană căreia i s-a administrat prima doză de vaccin Pfizer împotriva COVID-19 are contraindicații temporare pentru cea de-a doua doză, administrarea rapelului va putea fi amânată până la un interval optim de maximum 42 de zile. În situații excepționale, rapelul poate fi administrat și după această perioadă.

În cazul vaccinului Moderna, intervalul optim de amânare a dozei de rapel este până la 35 de zile, însă, în situații excepționale, rapelul poate fi administrat și după această perioadă”, se precizează pe site.

