Cristina Apetrei a lăsat în urmă viața din România, acum zece ani, pentru a-și însoți fiica în Anglia. Și-a reconstruit viața pas cu pas, iar de 10 luni a ales să schimbe din nou țara. Iar în urma deciziei a redescoperit o veche pasiune.
Cristina a plecat în Anglia împreună cu fata sa. „Fiica mea a plecat să studieze la universitate și nu am vrut să o las singură într-o țară străină. Așa că am plecat cu ea. Mi-am construit viața acolo și între timp l-am cunoscut pe partenerul meu, Toni. El s-a mutat în cele din urmă la Oostende, în Belgia.”, spune românca pentru publicația locală Niewsblad.
Iar de zece luni, aceasta s-a mutat împreună cu prietenul ei în Belgia, unde s-a orientat rapid pentru o nouă afacere: o florărie.
„Prietenul meu a avut ideea de a deschide o florărie. Florile au fost întotdeauna pasiunea mea. Îmi dau o stare bună. Îmi plac în special culorile și parfumul lor. Mă face să mă simt fericită instantaneu”, a mai spus ea.
Cuplul a început să caute un spațiu în care Cristina să-și poată desfășura activitatea. În cele din urmă, au găsit spațiul potrivit în centrul orașului Oostende.
„Locația este perfectă aici”, spune femeia. „Ne aflăm în centrul turistic, dar, desigur, ne adresăm și localnicilor. Oamenii își pot compune propriul buchet aici. Vindem flori proaspete, de trei ori pe săptămână mergem la aprovizionare. Asigurăm și o paletă frumoasă de culori. În plus, eu confecționez ghivecele în care aranjez florile. Îmi place să fiu creativă”, mai adaugă românca.
Obiectivul ei pe termen scurt este acum învățarea limbii olandeze. „Încerc să mă adaptez cât mai bine posibil învățând limba olandeză. Nu este ușor, dar sunt sigură că în câteva luni voi înțelege și voi vorbi fluent olandeza. Consider că acest lucru este important. În Anglia a trebuit să învăț limba engleză și am reușit destul de bine”, a mai povestit Cristina.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Libertatea îşi propune să ofere o voce egală femeilor în reprezentarea lor din media și crede în puterea #EqualVoice pentru a face mai vizibile femeile în presa românească, pentru a include vocile lor și perspectivele feminine. Fie că vorbim de jurnaliste, de surse, de specialiste sau de comentatoare / editorialiste, doar așa putem reflecta echilibrat societatea.
Libertatea își folosește capacitatea jurnalistică și tehnologică de a promova valorile în care crede: egalitatea între femei şi bărbați.Vezi noutățile din cadrul inițiativei EqualVoice!
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.