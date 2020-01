De Adrian Ilie,

Anchetatorii notează că, incapabil să lege o relaţie normală cu o persoană de sex feminin, Dincă şi-a pierdut orice respect pentru femei, care au devenit pentru el simple obiecte de satisfacere a plăcerilor sexuale.

Dincă a pus la punct un plan prin care femeile să fie incapabile să-l refuze ori să se opună, transformându-şi casa din Caracal într-o închisoare pentru victime.

Toate geamurile locuinţei (o construcţie nefinalizată aferentă vechii case părinteşti a inculpatului) au fost astupate cu cărămizi tip BCA şi bucăţi de OSB şi polistiren expandat, iar spaţiile rămase au fost astupate cu spumă poliuretanică. În camera amenajată ca dormitor, aflată la parterul imobilului, inculpatul Dincă Gheorghe şi-a confecţionat, la o înălţime adecvată, un pat cu un cadru din fier beton, pe care apoi l-a sudat în perete, astfel încât să nu poată fi mişcat/dislocat şi care să îi permită întreţinerea raportului sexual cu victima, prin utilizarea unei perne aşezate sub posteriorul acesteia. La jumătatea acestui pat, pe sub cadrul metalic, a montat o bucată de fier beton şi a executat la capetele acestei bucăţi două bucle, concepute pentru a servi drept suport de prindere a unui lanţ metalic de circa 130 cm lungime, folosit la imobilizarea victimei. Rechizitoriu DIICOT:

De asemenea, dormitorul lui Dincă era prevăzut cu o uşă de acces înspre curte, confecţionată din lemn, cu 9 ochiuri de geam opace, dintre acestea unul singur, situat pe centru, din sticlă transparentă. Pe peretele opus acestei uşi mai exista o uşă confecţionată din OSB, care dădea spre o altă încăpere a casei.

Dincă şi-a transformat şi autoturismul într-o veritabilă „capcană” din care, odată urcată pe bancheta din spate, victima nu mai avea vreo posibilitate să scape ori să ceară ajutor: blocarea portierelor era la dispoziţia exclusivă a şoferului prin acţionarea unui buton aflat în partea din faţă a autovehiculului, iar sistemul de deschidere a geamurilor acestora fusese anihilat în mod deliberat de către acesta.

„Temnița de la subsol”

Pe de altă parte, Dincă a amenajat sub locuinţa sa o „temniţă”, prevăzută cu trei belciuge de fier, sudate în zidul beciului, precum şi bare metalice.

„Totodată (excluzând ca neverosimilă explicaţia construirii unui adăpost antiatomic sub locuinţă, în lipsa oricăror altor indicii ale unui asemenea adăpost – sursă de iluminat, spaţiu de depozitare, provizii), prin modificarea rampei fostului atelier auto, inculpatul şi-a creat un gen de ‘temniţă’, prevăzută cu un butoi din material plastic, îngropat şi zidit în ciment, ce pare a avea destinaţia de toaletă, o podea din lemn pe care s-au descoperit resturile vechi ale unei pilote cu destinaţia posibilă de loc de dormit şi 3 belciuge de fier, sudate în zidul beciului, două aferente unei bare metalice sudate de o parte şi de alta a capătului patului improvizat (podeaua de lemn) şi un al treilea (mai mare) în apropierea butoiului de plastic”, notează procurorii.

Confesiuni în celulă. Cum a ars primul cadavru

Gheorghe Dincă i-a povestit unui coleg de celulă că, iniţial, a vrut să arunce în râul Olt corpul Luizei Melencu, fata dispărută în luna aprilie 2019, însă apoi s-a răzgândit şi a ars cadavrul într-un butoi din curtea casei sale. Conversaţiile dintre cei doi sunt redate în rechizitoriul trimis în instanţă de procurorii DIICOT, fiind probe importante la dosar.

„Conversaţie din data de 26.10.2019, începând cu orele 01:10:52.

Dincă Gheorghe: Păi stai să-ţi spun! Eu normal pe prima am vrut să o arunc în Olt.

Coleg celulă: Corect.

Dincă Gheorghe: Înţălegi? Am vrut să învelesc în sârmă…să dau peste sacii ăia, peste ălea. Ce m-am gândit: ‘Bă omule, eu o duc la Olt…pă pod, seara. Opresc la mijlocul podului, nu vine nicio maşină din colo, din colo, se vede că dacă e bombat aşa vezi…oho, am luat-o şi ţup!’ (onomatopee)

Dincă Gheorghe: Şi zic: ‘Nu la Olt!’. Deşi cenuşa când a fost, după ce a fost şi n-am dus-o la Olt, mi-a venit… fiind ăla în curte şi eu lucrând…Opa!… Ştii? Am văzut…butoiul (neinteligibil), dar nicio secundă n-am stat că trebuie ars atâta, că trebuie băgat foc atâta, că trebuie făcut…atâta, n-am avut calcule făcute.

Coleg celulă: Cu butoiul ai făcut experimentul pe loc?

Dincă Gheorghe: Da’ ce experiment, mă! Că nu m-am gândit la experiment sau dacă e bine sau…

Coleg celulă: Voiai să scapi de mort.

Dincă Gheorghe: SĂ SCAP CA SĂ NU MĂ PRINDĂ, SĂ NU MĂ DUC LA PUŞCĂRIE, ÎNŢĂLEGI?

Conversaţie din data de 09.11.2019, începând cu orele 21:20:22.

Coleg celulă: Când ai băgat-o în foc… cât ai pregătit focul?

Dincă Gheorghe: Nu, NIMIC. CE SĂ PREGĂTESC FOCUL… O CÂRPĂ DĂ… DISTANŢA BĂI, DISTANŢA, DISTANŢA DE LA…ERA AŞA…

Coleg celulă: Atâta era…nu?

Dincă Gheorghe: NU…AŞA…

Coleg celulă: De foc.

Dincă Gheorghe: Distanţa de pământ.

Coleg celulă: Da, că era…

Dincă Gheorghe: Şi aici venea… au fost nişte şuruburi, VREO ŞASE ŞURUBURI PUSE AŞA…ŞI DREPTE, CA SĂ STEA SĂ NU INTRE ÎN PĂMÂNT, CĂ ERAU CAPUL ÎN JOS, D-ALEA GROASE, CU HEXAGON.

Coleg celulă: Da.

Dincă Gheorghe: ŞI LE-AM SUDAT FIER BETON CARE LE ŢINEA, CA NIŞTE PIROSTRII. ŞI PESTE ELE AM PUS SITĂ.

Coleg celulă: Da…

Dincă Gheorghe: ŞI SUB ALEA ERAU ÎNCĂ DOUĂ FIARE DATE GAURĂ ÎN BUTOI CA SĂ NU SE ÎNDOAIE ASTA SĂ CADĂ.

Coleg celulă: Corect.

Dincă Gheorghe: ERA DATĂ GAURĂ ÎN BUTOI, că eu puneam greutate, puneam aluminiu, puneam…

Coleg celulă: Şi când ai băgat acolo automat o ţinea şi pe ea fiarele alea…

Dincă Gheorghe: PE EA O ŢINEAU, DAR NU LUA FOC.

Coleg celulă: Nu lua foc aşa…

Dincă Gheorghe: Nu, nu. SE ALIMENTA CU OXIGEN PE SUB CU, PE SUB…

Coleg celulă: Şi curgea slănina, şunca?

Dincă Gheorghe: Păi am avut tablă, pe tablă a curs şi…totul a ars, totul…

Coleg celulă: Ai văzut oasele roşii?

Dincă Gheorghe: Păi da, erau roşii. Păi datorită temperaturii mari… Şi când se topea…

Conversaţie din data de 09.11.2019, începând cu orele 21:36:41.

Coleg celulă: Adică ai inventat noua modă de a scăpa de cadavru.

Dincă Gheorghe: SĂ ARZI ÎNCONTINUU PÂNĂ SE FAC ELE ZOB, ASTA E ŞMECHERIA. Din ce am observat eu acum de la mine, dar nu… n-am ştiut, de unde să ştiu eu de treaba asta?”.



DIICOT l-a trimis în judecată pe Gheorghe Dincă pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol şi profanare de cadavre, el fiind acuzat că le-a ucis pe Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu în locuinţa sa din Caracal.

