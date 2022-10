„Fiecare ajută cum poate”. Practicanții de parkour sting luminile magazinelor din Franța pentru a combate criza energetică

De mai multă vreme, de la Marseille la Rennes sau Paris, grupuri de tineri care practică parkour, un sport care implică alergarea, cățăratul și sărituri peste obstacole urbane, escaladează, în timpul nopții, clădiri și sting luminile, în efortul de a conserva energia.

Videoclipurile cu isprăvile lor de adevărați „Spiderman”, agățați pe fațadele de piatră, în tentativa de a găsit comutatorul pe care să-l oprească au fost populare pe rețelele sociale.

Parkour este o disciplină ce presupune depășirea rapidă, acrobatică sau coregrafică a obstacolelor prin folosirea propriilor abilități fizice și mentale. Inițial o metodă de antrenament militar dezvoltată de George Herbert, acest sport periculos a devenit o formă de mișcare complexă, urbană, ce are la bază abilități din artele marțiale, gimnastică coregrafie și exerciții militare. David Belle, un actor francez și coregraf cascador, este creditat cu popularizarea sportului, în anii 1990.

Parisul, orașul luminilor, este o țintă preferată. Deși monumentele istorice sau clădirile administrative sting luminile mai devreme, multe semne ale magazinelor și panouri publicitare rămân aprinse toată noaptea.

„Lunetiștii” de pe Champs-Élysées

„Fiecare contribuie în felul său la economisirea energiei. Noi folosim la maxumum capacitățile noastre fizice”, spune Kevin Ha, liderul grupului On The Spot Parkour din Paris, care are aproximativ 20 de membri.

Unele zone șic, cum ar fi Champs-Élysées, sunt un „loc de joacă ideal” pentru grup. „Aici ne place cel mai mult să închidem reclamele luminoase ale magazinelor. Suntem ca niște lunetisti profesioniști. 40 pe fiecare seară”, explică Kevin Ha.

Încă de acum un deceniu, Primăria Parisului a cerut tuturor magazinelor, printr-un ordin, ca toate luminile să fie oprite de la 1.00 până la 6.00, dar ordonanța este ignorată pe scară largă, fără consecințe.

De altfel, grupul se consideră unul de „justițiatorii nonviolenti” și insistă că „activitățile noatre sunt legate doar de aplicarea regulilor care nu sunt respectate”.

Cât timp nu produc daune, poliția e cu ei!

Toți ofițerii de poliție pe care i-au întâlnit în timpul acțiunilor lor le-au aprobat inițiativa, atâta timp cât aceasta nu provoacă daune. Și au sprijinul deplin al consiliului orașului.

„Au dreptate să ia măsuri”, a spus Dan Lert, viceprimar al Parisului responsabil pentru mediu, pentru NYT, „Poate că datorită lor, vom pune capăt acestor obiceiuri”, a adăugat edilul.

Guvernul a publicat în această lună, de standardizare a regulilor pentru semnalizarea luminoasă în toată Franța. Acum, luminile trebuie să fie oprite de la 1.00 până la 6.00. Cine încalcă regula, se alege cu amendă de 1.500 de euro.

Unii angajați ai magazinelor afectate au spus că nu au cunoștință de decret și au pus sub semnul întrebării legalitatea activităților grupului: „Au voie să facă asta?”.

Dali Debabeche, un alt membru On The Spot, declarat că aceste „misiuni pe timp de noapte” i-au permis să-și perfecționeze abilitățile de parkour în timp ce „trimite un mesaj” despre protecția mediului: „Două dintr-o lovitură”.

Un practicant de parkour

„Luăm pe umerii noștri greul încălzirii globale”

„Suntem generația care ia pe umerii eu greul încălzirii globale”, a spus și Mathieu Brulard, 27 de ani, membru al atui grup de parkour, Wizzy Gang.

El a adăugat că nu mai crede că „soluția va veni de la liderii politici” și că aceste „patrule de stingere” sunt doar cel mai recent exemplu al unei generații mai tinere gata să ia măsuri.

Kevin Ha a observat că mai multe magazine au încetat să-și aprindă luminile în ultimele luni, după ce grupul său le-a atacat. „Chiar și dacă n-ar fi așa, eu dorm mai bine fără atâtea lumini noapte”, mai spune el.

