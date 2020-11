„Am fost azi (vineri, n.red.) la sediul Societății de Transport București, unde am analizat în special măsurile de protejare a călătorilor în contextul actualei epidemii COVID-19. Am discutat despre numărul mediu de călători pe linii și pe ore, despre dezinfecția în mijloacele de transport în comun, despre purtarea măștii în interiorul acestora. Am convenit aplicarea unui chestionar pentru șoferi și vatmani, în urma căruia vom obține o imagine mai exactă a situației din teren și care ne va ajuta să luăm decizii informate”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Vom face eforturi suplimentare pentru ca toți cei care folosesc transportul public în Capitală să fie în siguranță. Sănătatea bucureștenilor este prioritatea noastră în săptămânile care urmează.

Reacția noului primar general a apărut în aceeași zi în care șeful DSU, Raed Arafat, cerea autorităților să ia măsuri pentru limitarea aglomerației în transportul în comun.

Principala sursă de transmitere a bolii

În urmă cu două zile, într-o conferință de preă susținută la sediul PSD, medicul Alexandru Rafila anunța că de aici vin cele mai mari probleme:

„Transportul public este principala sursă de transmitere a bolii”, sublinia acesta.

foto: Hepta

