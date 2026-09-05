Un livrator de mâncare a fost surprins de o cameră de supraveghere în timp ce livra comanda complet dezbrăcat, în Houston, SUA. Incidentul neobișnuit a avut loc recent, când Kiante Matlock, un client al serviciului DoorDash, a fost șocat să vadă că mâncarea sa este adusă de un curier care nu purta niciun fel de îmbrăcăminte.

„M-am uitat pe cameră și am fost șocat să văd că tipul era complet dezbrăcat”, a povestit Matlock, pentru Fox News. Când a deschis ușa, livratorul lăsase mâncarea și plecase deja.

Matlock a declarat că situația nu doar că a fost „uluitoare”, dar și îngrijorătoare, având în vedere că în locul său ar fi putut deschide ușa o femeie sau chiar un copil. „Este pur și simplu bolnav”, a adăugat el

În urma incidentului, Matlock a decis să arunce mâncarea, invocând motive de siguranță.

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Compania DoorDash a fost informată despre eveniment și a returnat integral clientului suma plătită pentru comandă. A luat măsuri drastice împotriva curierului, interzicându-i accesul pe platformă.

„Comportamentul său a fost vulgar și complet inacceptabil», a transmis DoorDash. De asemenea, compania a subliniat că este pregătită să coopereze cu autoritățile dacă va fi necesar.

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