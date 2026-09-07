Imaginile virale de la aeroport

Președintele american a fost fotografiat vineri pe pista aeroportului din Morristown, New Jersey, în timp ce cobora din avionul prezidențial Air Force One pentru a-și petrece sfârșitul de săptămână la clubul său de golf din Bedminster.

Îmbrăcat într-un costum albastru-închis și purtând o cravată galbenă, atenția publicului a fost captată complet de noua sa nuanță de păr, diferită de tonul său obișnuit.

Val de reacții și glume pe rețelele de socializare

Fotografiile s-au răspândit rapid pe platforma X (fostul Twitter), generând un val de comentarii din partea jurnaliștilor, politicienilor și figurilor publice din Statele Unite.

Jurnalistul Aaron Rupar s-a întrebat public ce se întâmplă cu podoaba capilară a liderului de la Casa Albă, în timp ce reporterul Yashar Ali a precizat că a fost nevoit să verifice personal autenticitatea fotografiilor din baza de date Getty Images înainte de a le publica. Criticii constanți ai politicianului au reacționat prompt: fostul congresmen republican Adam Kinzinger s-a arătat uimit de schimbare, iar avocatul George Conway a glumit pe seama noului stil.

Comentariile ironice au continuat în mediul online. Jurnalista Molly Jong-Fast a remarcat că Trump s-a transformat în brunet, în timp ce scriitoarea Anne Lamott a comparat în glumă noua înfățișare cu stilul actorului Pierce Brosnan. La rândul său, scenaristul Paul Rudnick a lansat o altă ipoteză umoristică despre sursa de inspirație a noului look.

O dezbatere veche de decenii și răspunsul Casei Albe

Aspectul fizic al lui Donald Trump reprezintă un subiect de interes public încă dinaintea intrării sale în politică. În urmă cu doar o lună, un discurs susținut în Las Vegas crease din nou rumoare, după ce părul său părea mai des și mai deschis la culoare, determinând contul oficial al Partidului Democrat să publice o comparație cu imagini din lunile anterioare.

Trump a respins în mod repetat speculațiile privind podoaba sa capilară. În cadrul unui discurs susținut recent în Grădina Rozelor de la Casa Albă, acesta a afirmat că a trebuit să suporte ani la rând acuzațiile false ale celor care susțineau că ar purta perucă, reiterând că părul său este complet natural.

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