„Eu cred că, dacă am văzut utilitatea acestui program, putem să tăiem din multe alte locuri, astfel încât să facem un program național coerent Masă Caldă”, a declarat șeful statului, aflat în vizită la Școala Gimnazială Nr. 1 Curcani, județul Călărași, cu ocazia debutului anului școlar 2026-2027.

Președintele a făcut aceste declarații în contextul unei vizite la școala din localitatea Curcani, județul Călărași, unde a discutat despre provocările din sistemul educațional, inclusiv fenomenul mamelor minore.

„Dacă vorbim de mame minore, să sădim încă de la vârste fragede faptul că a avea un parcurs școlar cât mai lung asta te ajută în viața ta adultă. Asta este un lucru. În al doilea rând, și aici e o chestiune de structură și financiară, ce găsește copilul când vine la școală”, a subliniat Nicușor Dan.

El a atras atenția asupra rolului crucial al profesorilor în atragerea elevilor către educație, subliniind importanța stimulării acestora.

„Ce face profesorul în mod individual pentru a trage copilul la școală este foarte important. Dacă vrem să facem asta la nivel global, întrebarea este cum stimulăm profesorul să o facă”, a precizat președintele.

În același timp, Nicușor Dan a comentat și despre controversa privind tăierea burselor sociale pentru elevi în timpul vacanțelor.

„Pentru moment s-a renunțat la inițiativă. Tot timpul e dificil să iei o decizie când ai de împărțit niște bani care, dacă ar fi cu 20-30% mai mult, ai avea ce să faci cu ei”, a afirmat el.

Răspunzând întrebărilor despre situația economico-socială din județul Călărași, președintele a subliniat importanța investițiilor și a unui mediu economic concurențial pentru îmbunătățirea nivelului de trai.

„Noi trebuie să stimulăm investițiile, să fim deschiși față de investiții străine, să avem un mediu economic concurențial și aici sunt multe de spus. În ceea ce privește educația, cum am spus la început, în linii mari, problema cea mai mare este adaptarea finanțării pentru sistemul de educație”, a concluzionat președintele.

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