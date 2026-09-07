Potrivit unui comunicat al NYÍRVV, bradul ideal ar trebui să aibă între 10 și 12 metri înălțime, să fie bine proporționat și să impresioneze prin frumusețea sa naturală. Interesant este că nu este obligatoriu ca bradul de Crăciun să fie crescut în scop decorativ; deseori, exemplarele donate provin chiar din grădinile private ale localnicilor.

În anii precedenți, brazii de Crăciun din Nyíregyháza au avut povești speciale. În 2023, un brad Nordmann de 15 metri a fost oferit de familia Urbin din Borbánya. Copacul, plantat cu 25 de ani în urmă, devenise prea mare pentru grădina lor, iar familia a decis să-l doneze orașului, deși cu regret. Un an mai târziu, în 2024, un brad argintiu de 13 metri, crescut în grădina familiei Dalanics din Oros, a fost ales dintre aproximativ 50 de propuneri primite. Și acel arbore fusese plantat cu mai bine de 20 de ani înainte și crescuse prea mare pentru a mai rămâne în locul său inițial.

În 2025, spiritul tradiției a continuat cu un molid ceh din grădina familiei Tóth. Plantat pe terenul moștenit al familiei în 2005, molidul a fost îngrijit cu drag timp de 20 de ani, înainte de a ajunge să strălucească în Piața Kossuth din Nyíregyháza.

Tot în 2025, județul Szabolcs-Szatmár-Bereg a avut onoarea să ofere și Bradul Național de Crăciun, un impresionant pin argintiu de 23 de metri din Ibrány, care a fost amplasat în Piața Kossuth din Budapesta. Familia donatoare a mărturisit că arborele crescuse în grădina lor timp de 40 de ani, devenind astfel o piesă de rezistență a sărbătorilor de iarnă din capitală.

„Ne dorim ca bradul ales să fie special, să aibă cel puțin 10-12 metri, să fie frumos și să contribuie la atmosfera magică a sărbătorilor”, au declarat autoritățile, citate de szon.

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