De Cristian Otopeanu,

Conform cursului valutar publicat de BNR, vineri, 28 februarie, moneda Euro a crescut la 4,8127 lei, ceea ce reprezintă un nou record.

Euro a crescut cu 0,12% faţă de valoarea atinsă ieri, când coborâse la 4.8068 lei.

Euro a depășit de mai multe ori în zilele trecute praguri record. Moneda europeană a mai atins maximul istoric pe 25 februarie, 4,8079 lei, iar precedentul record a fost pe 21 februarie, 4,8026 lei.