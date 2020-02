De Iulian Budușan,

Marţi, euro a crescut la 4.8079 lei, cel mai mare nivel anunţat vreodată de BNR. Miercuri, euro a scăzut la 4.8074 lei.

Joi, euro a coborât la 4.8068 lei.

Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, a scăzut de la 4.4186 lei la 4.3926 lei.

Cursul francului elveţian a scăzut de la 4.5312 lei la 4.5223 lei.

Lira sterlină a scăzut de la 5.7166 lei la 5.6544 lei.

Preţul gramului de aur a scăzut de la 234.1367 lei la 232.5829 lei.

Valută Simbol 27.02.2020

Euro EUR 4.8068

Dolarul SUA USD 4.3926

Franc elvețian CHF 4.5223

Lira sterlină GBP 5.6544

gramul de aur XAU 232.5829

Dolarul australian AUD 2.8889

Leva bulgarească BGN 2.4577

Dolarul canadian CAD 3.2949

Coroana cehă CZK 0.1902

Coroana daneză DKK 0.6433

Lira egipteană EGP 0.2816

100 Forinți 100HUF 1.4186

100 Yen 100JPY 3.9894

Leul moldovenesc MDL 0.2473

Coroana norvegiană NOK 0.4679

Zlotul polonez PLN 1.1155

Rublă rusescă RUB 0.0669

Coroana suedeză SEK 0.4550

Lira turcească TRY 0.7137

DST XDR 6.0160

