Potrivit serviciului de presă al ministerului rus de Interne, cursele cursele au fost anulate întrucât reprezentau „un eveniment cu public numeros care nu a fost autorizat de autorități în maniera prevăzută de lege”.

„Cursele cu mașini scumpe nu sunt permise în centrul Moscovei. Câteva zeci de mașini străine plănuiau să circule prin centrul capitalei cu autocolante pe care scria „bogat și de succes”. Participanții la această acțiune au fost avertizați să nu li permite desfășurarea acestui eveniment”, a declarat un oficial din poliție pentru a agenția de stat Tass.

Acum, cele peste 200 de Ferrari, Lamborghini sau Porsche vor fi verificate dacă au suferit modificări ilegale pentru a fi mai puternice.

Biletele de pentru participarea la aceste curse se vindeau pentru sume cuprinse între 36.000 și 270.000 de ruble. Organizatorul curselor este antreprenorul Alexei Khitrov, un investitor specializat în blockchain și criptomonede.

„La început am crezut că este o glumă și n-am sunat pe nimeni, am ajutat pe toată lumea pe cât posibil ca totul să fie în regulă, apoi am aflat că evenimentul este blocat. Nu este clar de cine și de ce. Toată lumea știe despre acest eveniment și am trimis documente”, a reacționat Khitrov pe Instagram, după acțiunea poliției.

