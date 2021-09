Curtea de Apel din Syros a respins extrădarea lui Dragoş Săvulescu din Grecia şi l-a lăsat să plece în Italia

Săvulescu și Angela Marini, soția sa, au părăsit Mykonos și au ajuns la rezidența lor din Milano, Italia. Presa elenă a scris că, pe perioada controlului judiciar, cei doi au stat într-o vilă de lux din Agios Lazaros, pentru care au plătit 87.500 de euro pe săptămână.

„Curtea de Apel a Mării Egee din Syros a ordonat retragerea imediată a mandatului de arestare din România. Domnul Săvulescu a fost arestat în insula Mykonos pe 9 august datorita menţinerii de către Curtea de Apel Bucureşti a unui mandat vechi de arestare din februarie 2019 ca urmare a condamnării sale în dosarul retrocedărilor din Constanța ce datează încă din 2005, dosar ce conţine acuzaţii pe care domnul Săvulescu le neagă cu tărie. Curtea de Apel Napoli, Italia, unde domnul Săvulescu este rezident, a respins anterior cererea de extrădare a României, recunoscând în același timp sentinţa în Italia conform legislaţiei europene și aplicând apoi o graţiere la respectiva sentinţă, conform legislaţiei italiene”, se arată în comunicatul emis de Săvulescu.

„Chiar dacă în ultimele săptămâni am trecut prin iad, arestarea mea din Mykonos a dovedit încă o dată că autoritățile române au ignorat abuziv legislaţia italiană și europeană prin menţinerea unui mandat de arestare în situaţia în care din punct de vedere legal nu aveau autoritatea de a face acest lucru. Sunt recunoscător instanței din Grecia pentru corecta aplicare a legii și mulţumesc avocatului meu, Michalis Dimitrakopoulos, pentru calitatea excepţională a muncii sale. Revenit acasă la Milano, sunt hotărât să expun public marele abuz făcut în cazul meu, ca si în multe alte cazuri din România”, a declarat Dragoş Săvulescu la ieşirea din clădirea Tribunalului din Syros, potrivit comunicatului.

Săvulescu susţine că „a fost arestat într-un restaurant din Mykonos, în fața soției și prietenilor săi, într-o operațiune care a implicat peste 30 de ofițeri de poliție” și a petrecut apoi două zile sub arest în Syros, înainte de a fi eliberat sub control judiciar, în asteptarea deciziei privind extrădarea.

Am trăit momente demne de scenariu de film, iar după ce am înţeles care a fost nivelul presiunii făcute de autorităţile române pentru o arestare care s-a dovedit a fi ilegală, am înţeles din nou cât de multa injustiţie există. În acest moment însă, nu îmi doresc decât să uit aceasta experienţă teribilă.

