Potrivit INCDFP, epicentrul cutremurului a fost localizat la 55 km NV de Buzău, 60 km V de Focșani, 61 km SE de Sfântu-Gheorghe, 65 km E de Brașov și 75 km NE de Ploiești.

Conform sursei, nu s-au raportat pagube materiale sau victime, având în vedere intensitatea redusă a cutremurului. Iniţial, oficialii au transmis că magnitudinea cutremurului care s-a produs în această după-amiază a fost de 3,6 grade în județul Buzău şi a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri.

Însă, ulterior, cu puţin timp înainte de ora 17:00, seismologii au revizuit intensitatea cutremurului produs.

De la începutul anului, în România s-au produs 24 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,6 grade.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE