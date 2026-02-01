Tranzacția, parafată pe final de an, reprezintă o mutare interesantă pentru Alive Capital, o companie care, deși a raportat cifre de afaceri impresionante, nu a fost până acum un jucător tradițional în sfera contractelor cu statul.

Detaliile afacerii

Contractul a fost atribuit prin negociere directă pe data de 29 decembrie 2025, utilizând procedura de tranzacționare organizată pe platforma Bursei Române de Mărfuri (BRM).

Acordul prevede furnizarea de energie electrică, incluzând serviciile de transport, sistem și distribuție la joasă și medie tensiune, pentru punctele de consum ale societății de drumuri din subordinea Consiliului Județean Constanța.

Valoarea totală a înțelegerii se ridică la un milion de lei.

Gigantul din spate: cifră de afaceri de peste un miliard de lei

Alive Capital este un jucător de calibru pe piața energetică, terminând anul fiscal 2024 cu o cifră de afaceri de peste un miliard de lei și un profit de aproape 9 milioane de lei, în ciuda unor datorii raportate de 220 de milioane de lei.

Acționariatul companiei este unul puternic:

Premier Energy PLC: Companie cu acționariat ceh, listată la Bursa de Valori București (BVB).

Companie cu acționariat ceh, listată la Bursa de Valori București (BVB). Omnia Capital B.V.: Entitate înregistrată în Regatul Unit.

Entitate înregistrată în Regatul Unit. Administratori: Jose Garza, Petr Stohr și Billi Giacomo.

Businessul a fost integrat în Grupul Premier Energy la începutul anului 2023. Premier Energy este cel mai mare distribuitor independent de gaze naturale din România, având un portofoliu total de circa 9 milioane de consumatori de energie.

Cine este Jiří Šmejc

Controlul indirect asupra Alive Capital este deținut de Jiří Šmejc (53 de ani), prin intermediul fondului de investiții Emma Capital.

Šmejc este considerat unul dintre cei mai influenți și prolifici antreprenori din Europa Centrală din ultimele două decenii.

Portofoliul miliardarului ceh în România nu se limitează doar la energie. Acesta este un jucător activ și pe piața jocurilor de noroc, achiziționând în septembrie 2022 pachetul majoritar de 67% din companiile care operează brandurile Gets Bet și Club King.

Prin această nouă reușită la Constanța, grupul coordonat de Šmejc își consolidează poziția în România, extinzându-și influența dinspre zona privată către contractele strategice cu instituțiile publice.

