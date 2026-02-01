Negocieri de pace în Abu Dhabi

Zelenski a precizat că „Ucraina este pregătită pentru o discuție obiectivă” și speră că rezultatul va aduce mai aproape „un sfârșit real și demn al războiului”.

„Au fost stabilite datele pentru următoarele întâlniri trilaterale, pe 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Ucraina este pregătită pentru o discuție obiectivă și suntem interesați ca rezultatul să ne apropie de o încheiere reală și demnă a războiului”, a declarat Zelenski pe rețeaua X.

Our negotiating team has just delivered a report. The dates for the next trilateral meetings have been set – February 4 and 5 in Abu Dhabi. Ukraine is ready for a substantive discussion, and we are interested in ensuring that the outcome brings us closer to a real and dignified… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2026

Primele negocieri trilaterale între reprezentanții Rusiei, Ucrainei și SUA privind planul de pace american au avut loc la Abu Dhabi pe 23-24 ianuarie. Cu toate acestea, nu s-a reușit niciun progres, în special în ceea ce privește chestiunile teritoriale sensibile.

Rusia continuă să ceară controlul asupra întregului Donbas din estul Ucrainei, unde forțele sale controlează în prezent aproximativ 90% din teritoriu. Kievul refuză să evacueze teritoriile pe care armata rusă nu a reușit să le cucerească nici măcar după patru ani de invazie generalizată.

Următoarele negocieri la Abu Dhabi erau planificate pentru duminică, 1 februarie. Zelenski a declarat anterior că desfășurarea întâlnirii este incertă, potrivit Kyiv Independent.

Luna februarie, considerată o perioadă destul de intensă de Zelenski

Președintele Ucrainei a mai precizat duminică seara că se așteaptă ca partea americană să fie la fel de activă în ceea ce privește măsurile de diminuare a conflictului.

„Există un acord pentru organizarea unei reuniuni trilaterale la un nivel adecvat în Emiratele Arabe Unite săptămâna viitoare. Luna februarie va fi o perioadă destul de intensă din punctul de vedere al politicii externe. Ne așteptăm ca partea americană să fie la fel de activă, în special în ceea ce privește măsurile de dezescaladare – reducerea atacurilor. Mult depinde de ceea ce poate realiza SUA pentru ca oamenii să aibă încredere atât în proces, cât și în rezultate”, a spus Zelenski.

There is an arrangement to hold a trilateral meeting at an appropriate level in the Emirates next week. February will be a period of quite intense foreign policy activity.



We expect the American side to be just as active, particularly when it comes to de-escalation measures –… pic.twitter.com/KXmPboXTWp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2026

El a făcut referie și la atacul de drone asupra unui autobuz în care erau transportați mineri, în urma căruia au murit 15 persoane.

„Atacul cu drone rusești de astăzi asupra unui autobuz obișnuit care transporta mineri în regiunea Dnipro este o crimă elocventă, care demonstrează încă o dată că Rusia poartă responsabilitatea pentru escaladare. Răul trebuie oprit”, a adăugat el.

