„În ziua de 19 Septembrie 2025, la ora 05:49:17 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZĂU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 122.5 km”, a transmis sursa citată.

Seismul s-a produs la o distanță de 54 km nord-vest de Buzău, 59 km est de Brașov, 60 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 64 km nord-est de Ploiești, 70 km vest de Focșani și 92 km nord-est de Târgoviște.

Precedentul cutremur în zona seismică Vrancea s-a produs pe 12 iulie 2025, în județul Buzău, la adâncimea de 137,6 kilometri. Seismul a avut magnitudinea de 3,7 pe scara Richter.

Ce trebuie să faceți dacă vă aflați în interiorul unei clădiri atunci când se produce un cutremur:

Rămâneţi pe loc, nu încercaţi să ieşiți afară sau nu vă duceţi pe balcon;

Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă, lângă un perete de rezistență sau adăpostiţi-vă sub o masă, sub un birou sau sub o piesă solidă de mobilier şi ţineţi-vă bine de aceasta;

Dacă sunteţi pe un hol, aşezaţi-vă în poziţia ghemuit lângă un perete interior. Protejaţi-vă capul şi faţa cu ajutorul brațelor;

Îndepărtaţi-vă de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci, mobile înalte, aparate de iluminat, etc.;

Dacă sunteţi într-un loc public, precum un mall sau un magazin, adăpostiţi-vă cât mai departe de ferestre ori de raioanele cu obiecte voluminoase și grele. Nu ieşiţi afară, pentru că aţi putea fi rănit grav;

Sub nicio formă nu utilizaţi liftul. Dacă vă aflați în lift în timpul producerii cutremurului, apăsaţi butonul de urgenţă. Când liftul se opreşte, încercați să ieşiţi cât mai repede din lift şi adăpostiţi-vă într-un loc sigur.