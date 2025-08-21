Potrivit sursei citate, seismul s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, la adâncimea de 123,1 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 km vest de Focșani, 53 km nord-vest de Buzău, 66 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 72 km est de Brașov și 80 km nord-est de Ploiești.

Anul trecut, cel mai mare cutremur resimțit în România a fost în zona seismică Vrancea, la Buzău, și a avut magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter.

Ce trebuie să faceți dacă vă aflați în interiorul unei clădiri atunci când se produce un cutremur:

Rămâneţi pe loc, nu încercaţi să ieşiți afară sau nu vă duceţi pe balcon;

Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă, lângă un perete de rezistență sau adăpostiţi-vă sub o masă, sub un birou sau sub o piesă solidă de mobilier şi ţineţi-vă bine de aceasta;

Dacă sunteţi pe un hol, aşezaţi-vă în poziţia ghemuit lângă un perete interior. Protejaţi-vă capul şi faţa cu ajutorul brațelor;

Îndepărtaţi-vă de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci, mobile înalte, aparate de iluminat, etc.;

Dacă sunteţi într-un loc public, precum un mall sau un magazin, adăpostiţi-vă cât mai departe de ferestre ori de raioanele cu obiecte voluminoase și grele. Nu ieşiţi afară, pentru că aţi putea fi rănit grav;

Sub nicio formă nu utilizaţi liftul. Dacă vă aflați în lift în timpul producerii cutremurului, apăsaţi butonul de urgenţă. Când liftul se opreşte, încercați să ieşiţi cât mai repede din lift şi adăpostiţi-vă într-un loc sigur.