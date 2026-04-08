Unde s-a simțit cutremurul

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 56 km est de Brașov, 62 km sud de Buzău, 68 km sud de Focșani, 73 km nord de Ploiești și 99 km nord-est de Târgoviște.

Seismul a avut intensitatea II, ceea ce înseamnă că a fost slab și resimțit doar de unele persoane.

Ce spun specialiștii despre astfel de cutremure

Specialiștii explică faptul că seismele din zona Vrancea se produc frecvent la adâncimi mari și sunt, de regulă, mai puțin periculoase decât cele de suprafață. Acestea apar din cauza mișcărilor tectonice din interiorul Pământului, atunci când energia acumulată în roci este eliberată brusc.

Ultimele cutremure produse în România au fost, în general, de intensitate redusă, majoritatea având magnitudini sub 4,5 grade. Zona Vrancea rămâne însă cea mai activă seismic din țară, fiind responsabilă pentru cele mai importante seisme înregistrate în ultimele decenii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE