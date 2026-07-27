Cel mai mare incendiu din istoria recentă a Spaniei

În Spania, incendiile majore din vestul Capitalei Madrid și din regiunile limitrofe au înregistrat o încetinire a avansului în cursul nopții. Guvernul regional din Madrid a transmis că situația s-a îmbunătățit ușor, însă focul rămâne activ pe mai multe fronturi. Temperatura mai scăzută, reducerea intensității vântului și creșterea nivelului de umiditate din aer au sprijinit echipele de intervenție în încercarea de a stăpâni focul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Ministrul pentru Transziție Ecologică, Sara Aagesen, a confirmat că incendiile din jurul Madridului reprezintă cel mai mare incendiu de pădure din istoria recentă a Spaniei. În total, au fost afectate peste 77.000 de hectare în regiunile Madrid, Avila și Toledo, cea mai grav lovită zonă fiind provincia Avila.

În ciuda gravității situației, autoritățile spaniole au anunțat că intenționează să le permită unor persoane evacuate să revină la casele lor. Reprezentantul guvernului pentru regiunea Madrid, Francisco Martin Aguirre, a precizat că se pregătește redeschiderea unui camping de unde fuseseră evacuate 4.500 de persoane, precum și întoarcerea persoanelor în vârstă dintr-o altă zonă afectată.

Franța: Peste 115.000 de hectare arse, un „nor de foc” fără precedent și interdicții severe

Situația rămâne extrem de critică în sud-vestul Franței, în special în departamentul Gironde. Chiar dacă incendiul masiv s-a stabilizat temporar peste noapte, bilanțul de la începutul anului este tulburător: aproximativ 115.000 de hectare au fost mistuite de flăcări pe tot teritoriul țării, o cifră mult superioară oricărei statistici din trecut, după cum a declarat ministrul de Interne, Laurent Nunez. Franța se luptă în prezent cu 30 până la 40 de incendii de vegetație în fiecare zi.

Pentru a face față catastrofei din Gironde, au fost mobilizați 2.500 de pompieri – inclusiv o echipă de sprijin venită din Elveția –, alături de 1.500 de cadre militare și circa 1.200 de polițiști. Din cauza violenței flăcărilor, în regiune s-a format un fenomen meteorologic extrem de periculos, denumit pyrocumulonimbus sau „nor de foc”. Purtătorul de cuvânt al Federației Naționale a Pompierilor din Franța (FNSPF) a confirmat că este pentru prima dată când un astfel de fenomen este observat pe teritoriul țării. Acest tip de nor se creează când aerul extrem de cald de la sol urcă rapid, se răcește și creează o masă turbulenta capabilă să genereze propriile rafale de vânt, alimentând și mai mult focul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Prefectul local, Sophie Brocas, a lansat un apel ferm către turiști să nu călătorească în Gironde și a anunțat că cele 220.000 de persoane evacuate nu se vor putea întoarce la locuințele lor până când incendiul nu va fi complet sub control. Mai mult, autoritățile au interzis desfășurarea taberelor de vacanță, a excursiilor cu înoptare ale cercetașilor și a taberelor destinate persoanelor cu dizabilități. Președintele Emmanuel Macron a mulțumit pompierilor români care luptă cu flăcările și a convocat o ședință de criză la nivel înalt pentru a evalua măsurile de urgență, în condițiile în care prognoza indică o nouă creștere a temperaturilor.

Italia: Evacuări dramatice pe cale maritimă pe coasta Adriaticii

Nici sudul Italiei nu a fost ocolit de urgia flăcărilor. Un incendiu violent izbucnit pe coasta sudică a Mării Adriatice a avansat rapid spre zonele locuite și stațiunile turistice, blocând căile terestre de evacuare.

Paza de Coartă italiană a intervenit de urgență și a evacuat peste 400 de persoane pe cale maritimă direct de pe plaje și din zonele de coastă amenințate. Operațiunile de salvare continuă, autoritățile estimând că alte câteva sute de localnici și turiști vor fi transportați în siguranță cu ambarcațiunile în orele următoare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE