În ciuda mizei mari din show-ul de la Pro TV, cântăreața recunoaște că preferă conexiunea sinceră în detrimentul unor tactici complicate de negociere.

„Nu am arme secrete, cred că sezonul ăsta voi merge tot pe intuiție. Cei care trebuie să fie în echipa mea vor simți asta și de multe ori reușesc să mă conectez cu anumiți concurenți chiar de la primele acorduri”, a explicat Irina Rimes pentru TVMania.

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„Butonul de a doua șansă” schimbă dinamica la „Vocea României”

Noul sezon „Vocea României” vine cu o opțiune specială pentru jurați, denumită „Butonul de a doua șansă”. Această unealtă le permite antrenorilor să recheme un concurent dacă regretă decizia inițială luată în timpul audițiilor.

Noua facilitate le oferă antrenorilor o plasă de siguranță în momentele de ezitare, oferind totodată o nouă oportunitate participanților care au ratat la limită un loc în emisiune.

Irina Rimes a mărturisit că s-a bucurat de această schimbare și nu a ezitat să o pună în practică atunci când a simțit că un moment artistic merită reevaluat.

„Noul sezon vine cu un nou buton, o mică unealtă numită «Butonul de a doua șansă». Practic, dacă nu suntem complet convinși de prestația unui concurent, dar ulterior simțim că totuși ar fi trebuit să ne întoarcem, îl putem folosi. Eu m-am bucurat foarte mult de acest nou buton și chiar l-am folosit cu plăcere pentru un concurent foarte talentat”, a detaliat artista pentru TVmania.

Prin urmare, noul sezon „Vocea României”promite răsturnări de situație imprevizibile, iar utilizarea noii opțiuni ar putea schimba radical componența echipelor înainte de etapele eliminatorii.