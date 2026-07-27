Puțini știu că drumul lui Nelu Popa către succes nu a fost deloc unul ușor. Artistul cântă la saxofon încă din copilărie, iar pasiunea pentru muzică l-a însoțit de la vârsta de doar 9 ani. De-a lungul timpului, și-a construit o carieră solidă în industria muzicală, devenind unul dintre cei mai apreciați instrumentiști din țară.

Timp de aproximativ 14 ani, Nelu Popa a colaborat cu artista Carmen de la Sălciua, alături de care a susținut sute de evenimente și spectacole în România și în străinătate. Cei doi au trecut împreună prin perioada dificilă a începuturilor, investind fiecare leu câștigat în piese, videoclipuri și dezvoltarea carierei lor artistice.

În spatele succesului de astăzi s-au ascuns însă multe sacrificii. La începutul carierei, familia artistului a făcut eforturi uriașe pentru a-i susține visul, iar tatăl său a ajuns chiar să facă un împrumut bancar pentru a-i cumpăra primul saxofon.

„Saxofonistul vedetelor” se iubește cu Melissa Ludosan

După încheierea colaborării profesionale cu artista Carmen de la Sălciua, Nelu Popa și-a continuat drumul artistic pe cont propriu și a demonstrat că poate avea succes și independent, lansând proiecte noi și colaborări apreciate de public.

Însă cea mai mare realizare a momentului nu pare să fie una profesională, ci personală! Artistul a decis să vorbească pentru prima dată despre Melissa Ludosan, femeia care i-a readus zâmbetul pe buze și care l-a făcut să creadă din nou în iubire.

Melissa LudosanIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 27

„Ne-am cunoscut acum câteva luni, prin intermediul unor prieteni comuni, chiar la mine acasă. Sincer, niciunul dintre noi nu căuta o relație și nici nu ne gândeam că o să ajungem aici. Dar din primul moment a existat o chimie aparte între noi, ceva ce nu poți explica. Lucrurile au venit natural, ne-am apropiat treptat și ne-am dat seama că ne este bine unul lângă altul. Mi-a plăcut sinceritatea ei, felul ei de a fi și liniștea pe care mi-o oferă. Ea este asistentă medicală, un om dedicat și cu suflet mare, iar asta este încă un lucru pe care îl admir la ea.

Eu cred că totul a fost rânduit de Dumnezeu, pentru că uneori oamenii potriviți apar exact când te aștepți mai puțin. Niciunul dintre noi nu căuta iubirea și nici nu ne imaginam că vom ajunge împreună, dar Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi. Astăzi suntem fericiți, ne iubim, ne susținem reciproc și trăim cea mai frumoasă poveste de dragoste, una pe care niciunul nu și-o imagina atunci. Avem planuri foarte frumoase de viitor, ne dorim o familie, liniște, fericire și să construim împreună tot ceea ce visam”, a spus Nelu Popa în exclusivitate pentru Libertatea.

Nelu Popa merge la concerte cu elicopterul

După despărțirea profesională intens mediatizată de Carmen de la Sălciua și după mai multe încercări de a-și reface familia alături de fosta soție, cu care are un băiețel, saxofonistul pare că a închis definitiv capitolul trecutului și privește cu încredere spre viitor. Iar recent s-a aflat că Nelu Popa merge la concerte cu eclicopterul.

„Uneori, într-o singură zi trebuie să ajung în mai multe orașe. Când timpul nu îți mai permite să mergi pe șosea, elicopterul poate fi cea mai bună soluție. Nu este despre lux, ci despre eficiență. Sunt zile în care ai sute de kilometri între două concerte și trebuie să găsești soluții pentru a fi prezent peste tot”, a spus „saxofonistul vedetelor”.

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