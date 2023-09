Iana Stepanenko, în vârstă de 12 ani, și-a pierdut ambele picioare în timpul bombardamentului asupra gării din Kramatorsk, care a ucis cel puțin 52 de oameni, inclusiv cinci copii, în aprilie 2022. Și mama fetei și-a pierdut picioarele în acel atac.

Duminică, ea a început să alerge la semimaratonul de la Liov, cu ajutorul unor proteze la picioare.

Unbroken Half Marathon in Lviv. 12-year-old Yana survived the shelling of Kramatorsk in 2022. A Tochka-U short-range ballistic missile struck the railway station, where civilians had gathered to flee the approaching ??offensive. The missile killed 52 people, including 5 children. pic.twitter.com/m2TRJiMGxd