Cele două nave cargou au plecat din porturile din sudul Ucrainei şi au trecut prin coridorul din Marea Neagră stabilit de Kiev în ciuda blocadei ruseşti, a anunțat sâmbătă preşedintele Volodimir Zelenski, relatează agenția DPA, citată de Agerpres.

„Încă două nave au trecut cu succes prin coridorul nostru temporar pentru cereale din Marea Neagră. Ucraina restabileşte adevărata libertate de navigaţie în Marea Neagră. Libertatea necesită hotărâre”, a scris liderul ucrainean pe platforma socială X.

Rusia a ieșit din acordul privind exportul cerealelor pe Marea Neagră în luna iulie și a retras garanţiile de securitate pentru navele civile, avertizând că va considera toate navele care se îndreaptă spre şi dinspre Ucraina ca fiind „potențiali transportatori de încărcături militare”.

Two more vessels have successfully passed via our temporary Black Sea grain corridor.



Ukraine restores true freedom of navigation to the Black Sea. Freedom requires decisiveness.



I thank all of our port workers and everyone who ensures the safe functioning of the corridor.



We…