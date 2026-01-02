Bigster, cel mai premiat model Dacia în 2025

Vedeta absolută a anului este Dacia Bigster, care a adunat 19 premii internaționale, fiind apreciat în special pentru poziționarea sa în segmentul C.

Printre distincții se numără titluri precum „Cel mai bun SUV de buget” în Germania și „Cel mai bun SUV de familie” în Marea Britanie.

Dacia Bigster C-SUV

Succesul Bigster confirmă strategia Dacia de a intra puternic într-un segment superior, fără a renunța la principiile care au consacrat marca: preț accesibil, simplitate și utilitate.

Duster, Spring și Jogger: performanțe constante

Dacia Duster continuă să fie unul dintre cele mai apreciate SUV-uri din Europa, primind 12 premii internaționale în 2025, la doi ani de la lansarea noii generații.

A fost apreciat în special raportul preț/echipamente, un atu major al modelului produs la Mioveni.

Dacia Spring a obținut trei premii, care au subliniat accesibilitatea sa în segmentul electric, dar și performanțele dinamice raportate la clasa din care face parte.



La rândul său, Dacia Jogger, crossoverul cu ADN de monovolum și SUV, cu 7 locuri, continuă să fie apreciat chiar și la trei ani de la lansare, primind în continuare trei distincții pentru versatilitate și concept.

Conceptul Hipster, semnal clar pentru viitor

Concept-carul Dacia Hipster, prezentat în luna octombrie, a fost deja recompensat cu două premii pentru design.

Aprecierea primită din partea jurnaliștilor și specialiștilor indică un interes real pentru o posibilă versiune de serie în viitor.

„Hipster Concept este răspunsul nostru îndrăzneț. Nu este doar o mașină, este o declarație”, spunea Katrin Adt. Foto: Readly.com

Dacia Hipster măsoară doar 3 metri lungime, dar oferă spațiu pentru patru persoane și un portbagaj care, cu bancheta rabatată, ajunge la 500 de litri, suficient, spune Dacia, „pentru a transporta o mașină de spălat”.

„Într-o perioadă în care provocările legate de mobilitate sunt în creștere, de-a lungul generațiilor și în diferite zone geografice, Hipster Concept este răspunsul nostru îndrăzneț. Nu este doar o mașină, este o declarație. Acest concept car se desprinde de modelul auto tradițional. Întruchipează eficiența energetică fără a compromite ceea ce contează cu adevărat. Pentru că, la Dacia, credem că mai puțin înseamnă mai mult”, spunea Katrin Adt despre Dacia Hipster.

Katrin Adt: „52 de premii internaționale pentru Dacia în 2025, cu Bigster în frunte!”

Rezultatele excepționale au fost anunțate pe LinkedIn de Katrin Adt, noua șefă a mărcii Dacia, care a preluat conducerea în toamna acestui an.

„52 de premii internaționale pentru Dacia în 2025, cu Bigster în frunte! Ofensiva noastră în segmentul C a început în forță: Bigster se remarcă cu 19 distincții, confirmând un început foarte promițător.

Și asta nu e tot:

Conceptul Dacia Hipster, prezentat în octombrie, a câștigat deja două premii.

Duster continuă să adune laude, la 2 ani de la lansare, cu 12 premii în acest an.

Spring și Jogger, depășind cu mult faza de lansare, rămân foarte apreciate, cu 3 premii.

Un mare bravo tuturor echipelor care dau viață brandului în fiecare zi. Împreună, demonstrăm că esențialitatea, îndrăzneala și ingeniozitatea pot depăși limitele”, a scris Katrin Adt, în postarea sa.

Cele 52 de premii internaționale obținute de Dacia în 2025 confirmă ascensiunea puternică a brandului cu sediul în România și validarea strategiei sale pe piețele europene.

