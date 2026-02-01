Ursul polar alege Pepsi

Coca-Cola folosește imaginea ursului polar încă de la mijlocul anilor 1920. Animalul sălbatic a devenit o figură iconică pentru marca având sediul în Atlanta.

Cu toate acestea, la Super Bowl LX, care are loc în februarie în California, Pepsi, sponsorul evenimentului, a decis să-și provoace concurentul folosind pictograma din reclama „The Choice”, în care ursul polar, printr-un test orb, alege Pepsi Zero pentru gustul său.

Pentru producție, Pepsi l-a invitat pe regizorul neozeelandez Taika Waititi, câștigător al unui premiu Oscar. Taika și-a făcut un nume jucând în producțiile Marvel în rolul lui Thor și în filme alternative precum Boy și Jojo Rabbit, care i-au adus un Oscar în 2020.

„Îmi plac provocările”

The Choice include și imnul Queen, „I Want to Break Free”, drept coloană sonoră. „De zeci de ani, Pepsi și-a asumat poziția unui brand provocator și întărim acest lucru în această campanie”, a declarat Gustavo Reyna, directorul de marketing al Pepsi.

„Îmi plac provocările, așa că am acceptat cu bucurie să particip la cea mai mare competiție din cultura pop, în afară de cea dintre streaming și cinema”, a declarat Taika Waititi.

Cele mai bune top 5 reclame Pepsi

Iată cele mai bune top 5 reclame Pepsi de până acum. Pepsi a fost întotdeauna „brandul generației tinere”, mizând pe spectacol, vedete internaționale și o doză sănătoasă de umor pentru a rivaliza cu stilul mai clasic al celor de la Coca-Cola.

Rețeta secretă a Coca-Cola ar fi fost descifrată de un youtuber, după 140 de ani

Rețeta secretă Coca-Cola, păstrată în siguranță de peste un secol, ar fi fost descifrată de un creator de conținut axat pe știință și inginerie. Descoperirea sa a fost publicată într-un video viral cu milioane de vizualizări.

Youtuberul din spatele canalului „LabCoatz”, al cărui nume real este Zach Armstrong, a declarat, într-un videoclip publicat pe 8 ianuarie 2026 și care a adunat peste 5,5 milioane de vizualizări, că a reușit, pe parcursul unui an, să reproducă rețeta secretă a celebrei băuturi răcoritoare Coca-Cola.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE