În ultimii ani, Dacia a devenit un concurent puternic pe piața auto, combinând prețuri accesibile cu o calitate superioară a produselor,potrivit Report Motori.

Modelul Spring, un automobil electric compact, este un exemplu clar al acestei strategii. Cu o lungime de 370 cm, lățime de 158 cm și înălțime de 152 cm, Spring este ideal pentru traficul urban.

Modelul este omologat pentru patru persoane, iar motorul său poate dezvolta o putere maximă de 45 cai putere. Viteza maximă atinge 125 km/h, iar autonomia este de 225 km cu o singură încărcare.

Prețul de bază al modelului este de 17.900 de euro, dar datorită EcoBonus-ului guvernamental și reducerilor oferite de Dacia, costul final scade semnificativ.

Astfel, cu ajutorul subvențiilor guvernamentale, modelul Dacia Spring poate fi cumpărat cu doar 3.900 de euro, în Italia.

Acest lucru este valabil pentru persoanele cu un ISEE (Indicator al situației economice echivalente) mai mic de 30.000 de euro, ele putând beneficia de un EcoBonus de 11.000 de euro. La această sumă se adaugă o reducere suplimentară de 3.000 de euro oferită de Dacia, ceea ce aduce prețul final la doar 3.900 de euro.

ISEE este un indicator folosit în Italia pentru a evalua situația economică echivalentă a unei familii sau a unei persoane. Acest indicator ia în calcul veniturile, averea și structura familiei, și este utilizat pentru a determina eligibilitatea pentru diferite forme de suport economic guvernamental și bonusuri sau reduceri.

În cazul Dacia Spring în Italia, ISEE este folosit pentru a stabili dacă o persoană sau o familie poate beneficia de stimulente sau subvenții pentru achiziția acestei mașini electrice, deoarece astfel de facilități sunt adesea condiționate de nivelul ISEE, care reflectă capacitatea economică a cumpărătorului.

